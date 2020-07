Moordpand Enschede vrijgegeven en verkocht

door Jan Colijn en Tom Meerbeek

De ramen en deuren van de voormalige growshop zijn dichtgetimmerd met grote houten platen en er is een bouwhek omheen gezet. Om gevaar voor de omgeving te voorkomen, zijn ook de elektriciteits-, gas- en wateraansluitingen afgesloten en verwijderd, zo laat een woordvoerster van Domijn weten.

Onderzoek

De vorige eigenaar zat flink met het gebouw in zijn maag. Het stond al langere tijd te koop, maar er waren geen gegadigden. Wat de verkoop bemoeilijkte was dat de recherche nog telkens in de growshop onderzoeken uitvoerde, waardoor het pand was verzegeld.

Ook voor buurtbewoners is het moordpand een doorn in het oog. Met name vanwege de herinneringen die ze hebben aan die inktzwarte dag, 13 november 2018. Vandaar ook dat meerdere omwonenden erop hadden aangedrongen dat het pand tegen de vlakte zou gaan.

Koop rond

Sinds vorige week is de koop rond en is het gebouw aan woningcorporatie Domijn overgedragen. Eerder is er onder toeziend oog van de politie al bodem- en asbestonderzoek gedaan. Welke woningcorporatie de sloop en herontwikkeling van het terrein gaat uitvoeren, is nog niet bekend. Wel laten ze weten dat het een "project passend bij de wijk" wordt. Te denken valt aan eengezinswoningen.

In het pand werden op klaarlichte dag vier mannen geliquideerd (Foto: News United/ Dennis Bakker)

In het gebouw was een growshop gevestigd. Daar werden in november 2018 op klaarlichte dag vier mannen van dichtbij geliquideerd. De vader en zijn twee zoons, die door justitie verantwoordelijk worden gehouden voor het spraakmakende misdrijf, zitten nog vast.

Daarnaast zijn er drie medeverdachten, die volgens het OM een rol zouden hebben gespeeld bij de levering van de moordwapens. Halverwege september begint het proces tegen hen. De rechtbank velt begin november vonnis.