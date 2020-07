Acties van boeren over eiwitten in voer gaan om dieren én geld

Hij is de boer die in de pers zei dat 'Minister Schouten poep in haar oren heeft'. "Ja, zo kwam dat toen in mij op. Maar het lijkt ook echt alsof ze alle plannen allang rond heeft en wij niks meer te zeggen hebben." Dat de minister een eiwitreductie wil in het krachtvoer, vindt hij van de zotte.

Eiwitten

Daarom legt Van der Scheer uit hoe hij zijn koeien voert. "Onze koeien zijn net als topsporters. Hun voedsel is precies uitgebalanceerd. We voeren vers, eiwitrijk gras en we vullen aan met kuilvoer, bierresten en mais. Met de brokken, waar de minister minder eiwitten in wil hebben, kunnen we de hoeveelheid eiwitten preciezer afstemmen. Juist bij kalfjes die in de groei zijn, zijn die brokken belangrijk."

Financieel

Maar het gaat niet alleen om de gezondheid van de dieren. De melkveehouder wordt uitbetaald per eiwitgehalte dat er in melk zit. Hoe minder eiwitten er aan de koe gevoerd worden, hoe minder eiwitten er in de melk zitten. "Klopt. Het is ook een financieel plaatje, want boeren gaan hierdoor minder geld verdienen. Dus ik vind dat als minister Schouten dit plan doorzet, wij ook meer geld moeten ontvangen voor onze melk."

Centen

Het gaat dan over centen. "Wij krijgen nu bijna 35 cent per liter melk. Als daar één of twee cent bovenop komt, kunnen wij onze vaste lasten en het bedrijf gewoon in stand houden. Een consument merkt daar nauwelijks iets van, maar voor boeren betekent het dat we kunnen doorgaan."

Serieus

Het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit benadrukt dat de adviezen die door de Universiteit Wageningen, de Commissie Deskundigen Meststoffen en het Centraal Bureau van de Statistiek serieus genomen zijn in het plan en wil verder niet inhoudelijk reageren totdat het plan van de boeren zelf is doorberekend.