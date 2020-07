Voormalig brandweerman Vroomshoop veroordeeld voor verduistering

De voormalige penningmeester van de personeelsvereniging van de vrijwillige brandweer in Vroomshoop is veroordeeld tot een werkstraf van honderd uur wegens verduistering. Volgens de rechter heeft hij geld van de personeelsvereniging in eigen zak gestoken.

Het bestuur van de vereniging ontdekte in 2018 dat er onregelmatigheden in de boekhouding zaten. Volgens de brandweer zou er een bedrag van 13.000 euro weg zijn, maar volgens de rechter is het exacte bedrag niet meer te achterhalen.

Grote puinhoop

De 33-jarige man gaf toe dat het bijhouden van de boekhouding niet zijn sterkste kant was en er daardoor een grote puinhoop was ontstaan, maar hij zou de brandweer nooit hebben benadeeld. "Ik geef liever tien euro weg, dan dat ik iets pak."

Doordat hij de boekhouding niet goed bijhield, liepen privé-uitgaven en uitgaven voor de personeelsvereniging door elkaar. Al met al zouden de bedragen volgens de verdachte gelijk zijn.

Nachtmerrie

De aangifte kwam voor de vrijwillig brandweerman naar eigen zeggen als een steek onder water. "Van 2007 tot 2018 heb ik alles gedaan voor de brandweer en dan word je zo kapotgemaakt."



Volgens zijn advocaat was het ontslag bij de brandweer een nachtmerrie voor de Vroomshoper. "Mijn cliënt was een jongeman die met zijn hele ziel en zaligheid meeging in een heersende cultuur. Hij heeft geen enkel moment de opzet gehad om de brandweer te benadelen."

Feiten bewezen

De rechter constateerde dat er genoeg aanwijzingen zijn dat er geld is verduisterd. Zo werd er gepind met de pas van de brandweer in een vakantiepark, maar werd er ook mee afgerekend bij een deurwaarder. Hoeveel geld er weg is, is niet meer vast te stellen. De gevraagde schadevergoeding werd afgewezen.