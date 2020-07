Voetbalkampen in Overijssel? Nee hoor, soccer camps noemen we dat tegenwoordig

Soccer camps zijn populair in Overijssel. In Enschede en Deventer bijvoorbeeld

Geen zwembad, camping of verregende fietstocht met vader en moeder voor tientallen jongens en meisjes in onze provincie. Vanaf deze week doen ze volop mee aan de zogenoemde soccer camps. "Vroeger noemden we dat voetbalkampen, inderdaad."

De moderne tijd vraagt om een moderne benaming. Soccer camps dus. En die zijn populair in Overijssel. Alle betaald voetbalclubs in Overijssel doen er aan mee: FC Twente, PEC Zwolle, Heracles Almelo en Go Ahead Eagles. "Een hartstikke mooie samenwerking met de clubs", zegt Djordi van der Hoop, die het soccer camp in Deventer coördineert.

Beter worden

Het Go Ahead Eagles-camp wordt gehouden op de accommodatie van Sportclub Deventer. Het FC Twente-camp is vandaag begonnen op het terrein van De Tubanters. Maaike Egberink is één van de deelnemende kinderen. Ze voetbalt normaal gesproken bij EMOS in Enschede. "Ik wil graag beter worden in voetbal", zegt ze. "Want ik wil een keer meedoen bij FC Twente en de Olympische Spelen."

Spelvreugde staat voorop. En als er dan een leuke speler opvalt, is dat mooi meegenomen. De camps worden de komende tijd gehouden bij een waslijst aan amateurclubs in de provincie.

Het PEC-Zwolle camp is onder meer op het terrein van Be Quick'28. Heracles zit bij NEO in Borne en bij Oranje Nassau. De camps die plaatsvinden onder de naam van FC Twente zijn behalve bij De Tubanters ook bij Vogido in Enschede, BWO in Hengelo en bij SC Markelo. Het Go Ahead Eagles camp gaat onder meer nog op bezoek bij SV Colmschate en de amateurs van DVV Go Ahead.

Roerige tijd

Djordi van der Hoop vindt het prachtig. "Heel fijn dat we deze kinderen weer kunnen vermaken na toch een roerige tijd zonder voetbal. Het is gewoon lekker dat we weer op het veld staan en dat op zoveel verschillende plekken mogen doen."