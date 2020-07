Verdachte ontvoering meisje (5) Glanerbrug blijft vast tot aan rechtszaak

De 64-jarige H.J. W. uit Glanerbrug, die ervan wordt verdacht dat hij een 5-jarig meisje in zijn scootmobiel heeft ontvoerd, blijft vastzitten tot aan een eerste rechtszaak. Het voorarrest is intussen met negentig dagen verlengd.

De verdenkingen zijn dusdanig ernstig dat de raadkamer van de Almelose rechtbank heeft bepaald dat W. tot aan een eerste pro-formazitting in voorarrest blijft. Die rechtszaak staat voor begin oktober op de rol. Onduidelijk is nog wanneer de strafzaak inhoudelijk wordt behandeld.

Grote beroering

De ontvoering zorgde vorige maand voor grote beroering, vooral ook omdat de politie via Burgernet de lokale bevolking had opgeroepen uit te kijken naar de scootmobieler en de kleuter. De man had even daarvoor het meisje elders in Glanerbrug opgepikt. Sindsdien ontbrak ieder spoor. De Glanerbruggers gingen vervolgens spontaan de straat op om te helpen met zoeken.

Alerte getuige

Een oplettende getuige dirigeerde uiteindelijk de massaal uitgerukte politie naar seniorencomplex Terhaar sive Droste, op steenworp afstand van de Duitse grens. Door meerdere ramen in te slaan, zagen agenten kans het appartement binnen te dringen en het meisje te bevrijden. De man werd vanuit een rolstoel overgeplaatst in een politiewagen.



'Vreemde snoeshaan'

De man komt van oorsprong niet uit Glanerbrug, maar streek enkele jaren geleden neer in de Twentse grensplaats. Zijn buren noemen hem een 'vreemde snoeshaan'. Zo urineerde hij regelmatig in het openbaar, een enkele keer zelfs vanaf het balkon. Bij woningcorporatie Domijn zijn de afgelopen jaren meerdere klachten over hem binnengekomen.