Martelploeg van Twentse onderwereld opgepakt: 'Ik moest mijn eigen graf graven'

door Tom Meerbeek en Jan Colijn

De twee hoofdverdachten zijn Dogan uit Almelo en Johan uit Goor. Ze zien elkaar als broers en zouden in opdracht hardhandig schulden vereffenen binnen de onderwereld. In een onderschept telefoongesprek noemt Dogan zo'n actie "iemand aandacht geven, je weet toch, op de stoel zetten". Dogan en Johan zitten samen met vier medeverdachten nog vast. Een zevende verdachte is nog op vrije voeten.

Beeldmateriaal

De twee 'broers' zouden in wisselende samenstelling met anderen zeker vijf slachtoffers hebben gemaakt. De slachtoffers werden naar eigen zeggen bedreigd, geschopt en geslagen. Vaak zijn daar foto's of video's van gemaakt, die moesten worden gedeeld met de opdrachtgever.



RTV Oost heeft een aantal van deze beelden gezien. Daarop is onder meer te zien hoe een van de slachtoffers weerloos op de grond ligt en zijn handen ter bescherming voor zijn gezicht houdt. Zijn belagers staan om hem heen. Justitie gebruikt deze beelden nu in het strafproces tegen de zeven verdachten.

Wie de opdrachtgever was, is overigens niet duidelijk.

Het is waarschijnlijk einde oefening voor hem verdachte

Graf graven

Soms ging de knokploeg nog veel verder, blijkt uit politieonderzoek. Zo zou een slachtoffer uit Deventer zijn gegijzeld en in een auto zijn meegenomen naar een bos om zijn eigen graf te graven. "Het is waarschijnlijk einde oefening voor hem", zeggen verdachten in een opgenomen telefoongesprek. "We gaan hem doden."

In het bos werd de man vastgebonden aan een boom en afgetuigd met een ploertendoder en boksbeugel. Ook dreigden de verdachten zijn vingers af te knippen met een betonschaar en plaatsten zij een pistool tegen zijn hoofd.

Een Deventenaar werd aan een boom gebonden en mishandeld (Foto: Getty Images)

Het slachtoffer overleefde de sadistische gijzeling, maar werd wel bestolen van zijn geld, telefoon en andere persoonlijke spullen. De man deed geen aangifte, maar nadat hij zich met meerdere verwondingen in het ziekenhuis had gemeld, alarmeerden artsen de politie.

Lokdame

Bij de recherche heeft de man later verklaard dat hij was 'gelokt' door een vrouw. Daar had hij sinds enkele weken contact mee via sociale media. Ze had hem uitgenodigd voor een afspraakje. Eenmaal daar werd hij gegijzeld. De vrouw was volgens de Deventenaar ook betrokken bij de mishandeling.

Ook andere doelwitten werden flink gemarteld door de incassoploeg, zeggen getuigen. Zo zou ene 'Patje' zijn bewerkt met een tang. Daarna werd hij in het water gegooid. Een ander zouden ze te lijf zijn gegaan met een bijl. Ook zou een doelwit zijn gestoken, dat werd door de verdachten "besneden" genoemd.

Moordplan

Tot slot hadden de twee mogelijk ook liquidatieplannen, blijkt uit politiedossier Bosuil. Ze zouden het plan hebben opgevat om een Almeloos oud-lid van de inmiddels verboden motorclub Satudarah te vermoorden. Ze wilden eerst zijn kind van negen jaar of zijn zus ontvoeren en de ex-Satudarah op die wijze naar een locatie lokken om hem daar te liquideren. Dat plan is niet tot uitvoering gekomen.

De knokploeg maakte meerdere slachtoffer is te lezen in dossier 'Bosuil' (Foto: Getty Images)

Wietmaffia

Saillant detail is dat er ook verschillende links zijn met de zogenoemde 'wietmaffia' uit het Almelose Nieuwstraatkwartier. Zo zou een pleegzoon van de familie T., waarvan drie broers onlangs zijn veroordeeld als kopstukken van de wietmaffia, door de incassoploeg zijn gemolesteerd.

Een lid van de incassoploeg zou eerder zijn mishandeld en bedreigd door de broers T. Bij hem werd naar eigen zeggen een stiletto door de hand gestoken en een pistool "in de bek gedrukt", omdat hij spullen voor wietkweek had gestolen van de broers T.

Reactie advocaten

De Enschedese advocaten Janbart Kalk en Umut Ural van de hoofdverdachten zijn door RTV Oost gevraagd om een reactie. Die geven echter te kennen voorlopig "geen commentaar te geven".

De verdachten van de martelploeg moeten zich half augustus voor het eerst in het openbaar voor de rechter verantwoorden.