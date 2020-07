Affaire failliete bewindvoerder AproPlus: cliënten eisen 3,3 ton terug

Cliënten van de failliet verklaarde bewindvoerder AproPlus eisen ruim 3,3 ton terug. Het commerciële bureau raakte vorig jaar in opspraak omdat er geld van armlastige cliënten zou zijn weggesluisd. De directeur van AproPlus hangt intussen ook strafvervolging boven het hoofd nadat er aangifte tegen hem is gedaan.

Eerder was al bekend dat er sprake was van een schuldenlast van een kleine drie ton. Intussen hebben zich ook de voormalig cliënten van AproPlus als schuldeiser gemeld. Dat blijkt uit het vandaag gepubliceerde openbare faillissementsverslag.

De cliënten eisen in totaal 330.511,38 euro.

Onder financieel toezicht

AproPlus behartigde de financiële belangen van tweehonderd cliënten, van wie circa zeventig uit Overijssel. Het gaat om zowel ondernemers als particulieren, die door allerhande omstandigheden in de problemen zijn geraakt en vervolgens door de rechter onder financieel toezicht zijn gesteld.

Geschorst

De affaire rond AproPlus kwam aan het rollen toen de Almelose rechtbank het bureau schorste wegens 'onrechtmatigheden in de administratie'. Dat gebeurde nadat er bij de rechtbank meldingen binnen waren gekomen over mogelijke malversaties. Bij een inval door de FIOD in de Achterhoekse woonboerderij van de directeur werd onder meer de complete administratie in beslag genomen.



Klokkenluider

De curator schreef in een eerder faillissementsverslag al dat de zaak aan het rollen was gebracht door een 'klokken luidend' personeelslid, dat constateerde dat er "onverklaarbare bedragen van de rekeningen van de cliënten werden overgemaakt" naar de rekening van AproPlus. Daarop grepen de rechtbanken Gelderland en Overijssel in en schorsten de bewindvoerder. De cliënten werden vervolgens bij andere bewindvoerders ondergebracht.

AproPlus werd uiteindelijk april vorig jaar failliet verklaard.



Verontwaardigde cliënten

Zoals RTV Oost begin dit jaar meldde, waren de cliënten verontwaardigd omdat een jaar later nog altijd onduidelijk was of justitie zou optreden tegen de directeur. De cliënten was destijds te verstaan gegeven dat zij geen aangifte konden doen omdat het OM eerst nader onderzoek wilde verrichten.



De rechtbank Gelderland op haar beurt wees naar de curator als degene die aangifte zou moeten doen. Maar omdat het maar stil bleef, heeft één van de betrokkenen februari dit jaar alsnog op eigen titel aangifte gedaan.

Geld teruggevorderd

De voormalig cliënten van AproPlus hebben zich nu bij de curator gemeld om hun geld terug te vorderen. Het is overigens maar de vraag of ze ooit nog wat van hun geld terugzien. Uit het faillissementsverslag blijkt namelijk dat de schuldenlast een kleine drie ton bedraagt, waarvan alleen al de fiscus 70.000 euro opeist.

Bovendien schreef de curator eerder al dat er amper nog baten in het bedrijf zitten.