Bouw woningen Sibculo mag voorlopig doorgaan

Projectontwikkelaar Buytenhof mag voorlopig doorgaan met de bouw van tien woningen op het kloosterterrein in Sibculo. Dat heeft de Raad van State bepaald in een spoedzaak, die was aangespannen door omwonenden.

De bewoners wezen de Raad er onder meer op dat er in het dorp woningen leeg staan. Daarom vinden ze dat er geen behoefte is aan nieuwe woningen bij het klooster. Maar de Raad van State vindt het aannemelijk dat die behoefte er wel is.

Vraag naar woningen

Alle woningen zijn volgens de ontwikkelaar in principe verkocht. Het aantal belangstellenden was ook veel groter dan het aantal te bouwen woningen. De behoefte aan nieuwe huizen in het dorp zou zelfs zo groot zijn, dat er een nieuw project voor twintig woningen aan de Gemeenteweg wordt gepland.

Volgens de gemeente Hardenberg bleek tijdens een informatieavond dat voor die woningen ook grote belangstelling is.

Groene bufferstrook

De bouwlocatie bij het klooster was een voormalig natuurgebied. Na het verkrijgen van een kapvergunning van de provincie zijn intussen veel bomen verdwenen. Er is wel een groene bufferstrook behouden tussen de woningen van de bezwaarmakers en de nieuw te bouwen woningen.

De bezwaarmakers zijn bang dat die bufferstrook door de eigenaren van de nieuwe woningen als hun tuin wordt ingericht. Volgens de Raad is die angst onterecht. De bufferstrook moet in stand blijven als verbindingszone voor dieren.

Bouwen voor eigen risico

De projectontwikkelaar kan nu al beginnen met de bouw van de tien woningen. Het nieuwe bestemmingsplan voor die locatie laat zelfs veertien woningen toe. Voor de laatste vier woningen zal later een vergunning worden verleend.

De Raad van State komt over ongeveer een half jaar met een definitief oordeel over het bouwplan. Als de ontwikkelaar nu al begint met bouwen, dan is dat voor eigen risico. Volgens een woordvoerder van de ontwikkelaar wordt er nu een belangenafweging gemaakt. Mogelijk start de bouw al in het najaar.