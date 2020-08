Nier doneren bij leven aan een wildvreemde, Jerûn doet het

Want er komt hulp uit totaal onverwachte hoek. De hem volslagen onbekende Jerûn Dreves (48) uit het Groningse Ferweerd wil zijn nier geheel belangeloos afstaan aan Beunders. Daar ging nog heel wat aan vooraf.

Algehele malaise

Dreves zit er in 2017 helemaal doorheen. Geen opleiding tot machinist, geen relatie en ook financieel zit het hem tegen. Kortom, het is algehele malaise voor de Groninger. "Ik had veel vrienden verloren aan ziektes. Toen keek ik in de spiegel. Het enige wat ik nog had, was mijn gezondheid."

In die periode komt er op Facebook een bericht op zijn tijdlijn voorbij over de 20-jarige dochter van een kennis die een nier zoekt. Hij besluit haar zijn nier te doneren. Er is geen moment van twijfel. "Als ik op deze manier iemand kan helpen die nog een heel leven voor zich heeft, is dat toch prima. Ik heb een mooi leven gehad."

Opstandelingen

Vanwege allerlei complicaties bij de jonge vrouw gaat die transplantatie uiteindelijk niet door. Dreves vindt het jammer, want hij is nog steeds vastberaden om een nier af te staan. En dan ziet Dreves in juni een aflevering van het BNNVARA programma Opstandelingen, waarin René Beunders wordt geportretteerd.

De Enschedeër steekt al zijn energie in de Stichting Sociaal Hart Enschede. Hij komt op voor mensen met een uitkering en het brengt hem regelmatig in conflict met de gemeente. Zelf kampt Beunders met zware gezondheidsproblemen. Naast hartklachten en diabetes lijdt hij aan nierfalen. Bij Dreves valt het kwartje.

Compleet overdonderd

Dreves weet het meteen: "Mijn nier gaat naar René Beunders". En dus krijgt de Enschedeër al de volgende dag een mailtje met het aanbod van Dreves. Beunders denkt eerst dat het een grap is: "Dat iemand zomaar een nier doneert aan een wildvreemde... ik had er geen rekening mee gehouden dat ik ooit in aanmerking zou komen voor een 'levende' nier. Ik was compleet overdonderd."

Een klik

De mannen spreken af. Er is meteen een klik, vertellen ze. Beunders: "We hebben beiden een grafische achtergrond, hebben een creatieve instelling, zijn bezig met liedjes en vooral, heel belangrijk, met onze houding tegenover falend bestuur en sociale misstanden zitten we helemaal op een lijn." Dreves: "Hij heeft het hart op de juiste plaats. En met een nieuwe nier kan hij weer de energie en de kracht krijgen om door te gaan." Hij grinnikt: "En straks heeft hij naast z'n hart, ook nog een nier op de juiste plaats."

Beunders maakt een spannende tijd door. Bij controle worden er twee verdachte plekjes gezien op zijn longen. "Er was een kans dat ik longkanker had. En dan kon hij het hele traject voor een nieuwe nier wel op zijn buik schrijven." Na maanden van onzekerheid komt er goed nieuws: beide vlekjes blijken onschuldig.

Kruisdonatie

Vorige week troffen beide mannen elkaar weer in het Erasmus UMC in Rotterdam. Daar worden de onderzoeken gedaan en zal, als alles goed gaat, de transplantatie plaatsvinden. Over zes weken weten de mannen meer. Er bestaat een kans dat er geen match is tussen Dreves en Beunders.

Beunders: "Als er een match is, dan heb ik de hoofdprijs. Anders wordt het een cross-over". De nier van Dreves gaat dan naar een andere patiënt en Beunders komt hoger op de wachtlijst. Dat is de beloning voor een patiënt die een donor aandraagt. De nier komt voor hem als geroepen. De helft van de patiënten die aan dialyseapparatuur liggen en tussen de 45 en 65 jaar oud zijn, overlijdt voordat er een orgaan beschikbaar is.

Doneren bij leven is onbekend

De nieuwe donorwet, die per 1 juli van kracht is geworden, moet meer organen opleveren voor patiënten als René Beunders. Dreves en Beunders hopen dat er meer aandacht komt voor het doneren van organen bij leven. "En daarom geven we zoveel mogelijk interviews", zegt Dreves.

Volgens Dreves is het nog vrij onbekend dat doneren bij leven ook mogelijk is. "En mensen aarzelen al om hun organen beschikbaar te stellen na hun dood", zegt hij. Hij overweegt om ook een stuk van zijn lever af te staan. "Als ik toch onder het mes moet..." De kans dat dat gaat gebeuren, bestaat. Hij meldde zich als donor voor een peuter van twee uit Heerenveen. "Maar er zijn nog een paar honderd anderen die zich via Facebook hebben gemeld."

Of Dreves zich realiseert hoe zwaar doneren bij leven is? "Ik heb de verhalen gehoord. Ik vind het het risico waard. Ik heb al tegen de dokters gezegd, als het misgaat, haal de rest er dan ook maar uit."

