Heilige Pancratiusparochie onttrekt kerk Albergen aan eredienst, gebouw wordt verkocht

De Heilige Pancratiusparochie onttrekt de kerk in Albergen aan de eredienst. Dat is vanavond bekend gemaakt. Het afstoten van de kerk wordt gedaan vanuit financieel oogpunt. De Pancratiusparochie worstelt al zeker twee jaar met de vraag hoe de toekomst van de parochie eruit moet komen te zien. Een aankoopvoorstel van een Albergs IT-bedrijf op de kerk, bracht de zaak in een stroomversnelling.

De Heilige Pancratiusparochie bestaat uit negen kerken: Albergen, Fleringen, Geesteren, Langeveen, Mariaparochie, Reutum, Tubbergen, Vasse en Vriezenveen. Het pastorale team en het parochiebestuur zien al lange tijd een afname in de deelname aan de sacramenten, het kerkbezoek en de bezetting van vrijwilligersfuncties. Ook is er sprake van dalende inkomsten, terwijl de kosten flink stijgen.

Fors snoeien in onderhoud

Vooral het onderhoud van de gebouwen is voor de parochie een flinke kostenpost. De afgelopen jaren zijn al veel maatregelen genomen om de begroting sluitend te krijgen. Zo is er stevig bezuinigd op het onderhoud, zijn de betalingen aan vrijwilligers stopgezet en de tarieven voor de dienstverlening verhoogd. Dit alles was niet genoeg. De begroting voor dit jaar laat een groot tekort zien. Dit is weggewerkt door opnieuw fors te snoeien in het onderhoud van de kerken.

Plaatselijk IT-bedrijf

Het kerkgebouw van Albergen wordt vermoedelijk verkocht aan het plaatselijke IT-bedrijf Lucas IT. Zij hebben het parochiebestuur zelf benaderd om het gebouw te kopen. De eigenaren, de broers Arjan en Léon, zijn serieus in gesprek over de koop. De broers zijn zelf zeer betrokken bij de kerk en al jaren actief als vrijwilliger in de kerk van Albergen. Zij hebben gezegd dat ze karakteristieke delen van het gebouw willen behouden en dat het kerkgebouw deels beschikbaar blijft voor de geloofsgemeenschap.

Draagvlak voor sluiting

De Heilige Pancratiusparochie gaat ervan uit dat er onder de gelovigen voldoende draagvlak is voor de sluiting van de kerk. De afgelopen jaren hebben het parochiebestuur en pastorale team diverse signalen vanuit de geloofsgemeenschap zelf hierover ontvangen. Zowel vrijwilligers als andere parochianen hebben aangegeven, de noodzaak voor alternatief gebruik van het kerkgebouw in te zien en te ondersteunen.

De parochianen werden vanavond in twee bijeenkomsten officieel op de hoogte gebracht van het voornemen. Woensdag en donderdag zijn er bijeenkomsten in de kerk waar de parochianen hun hart kunnen luchten. Op woensdag 26 augustus is er nog een hoorzitting, maar volgens pastoor Casper Pikkemaat kan het besluit niet meer worden teruggedraaid.

Het is volgens Pikkemaat maar de vraag of de verkoop van de kerk in Albergen de parochie is gered. "Er zijn nog tal van andere zaken waar we met elkaar over moeten kunnen gaan praten."

Een dorp met een kerk, geen kerkdorp meer

"Het is niet langer een kerkdorp, reageerde een van de parochianen. Het is straks een dorp met een kerk." Een ander zegt vooral de saamhorigheid met elkaar te zullen missen.

De Pancratiusparochie beslaat een groot gebied, verdeeld over de gemeentes Twenterand, Tubbergen en Almelo. Met ongeveer 20.000 parochianen en negen, straks acht kerken, is het een grote parochie.

Zondag 12 juli een uitgebreide repo in Hoogtij.