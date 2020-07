Eiwitplan onverstandig volgens wetenschapper: "Iedere koe is anders"

Wetenschapper Jan Dijkstra van de Wageningen University & Research vindt het een onverstandig plan om minder eiwit toe te staan in kracht veevoer. "Iedere koe is anders. Voor bepaalde koeien heb je meer eiwitten nodig en door deze maatregel van minister Schouten ontneem je de veehouder de mogelijkheid om het rantsoen optimaal vast te stellen. Ik begrijp dat de minister iets wil zoeken om stikstof terug te dringen, maar ik had liever meer tijd gehad voor een juiste maatregel."

Minister Schouten van Landbouw wil de uitstoot van stikstof uit mest verlagen door per 1 september minder eiwit toe te staan in veevoer. De vrijgekomen ruimte wordt ingezet voor de woningbouw.

De boeren kwamen zelf met een alternatief plan; ze willen de eiwitten in het veervoer verlagen op basis van vrijwilligheid. Daar ging de minister niet mee akkoord, met vele boerenprotesten tot gevolg.

"Een gemiddeld rantsoen van een veehouder is ruim genoeg aan eiwit, dat kan wel een stukje achteruit zonder dat het gevolgen heeft de melkproductie en de gezondheid van de koe", stelt Dijkstra, die eraan toevoegt dat je bij dieren niet uit kunt gaan van een gemiddelde. "Deze maatregel is niet de meest gelukkige, omdat dit een bepaald risico is voor het dierenwelzijn en natuurlijk ook voor de portemonnee van de veehouder."

Gevolgen kalf en koe

Kalveren hebben eiwit nodig, als je daar aan tornt kan dat gevolgen hebben, ook voor het dier op latere leeftijd. Dat moet je niet willen. "Boeren gaan dat ook niet doen, die wille het beste voor hun dier. Als je verplichte voer maatregelen instelt kom je eigenlijk aan de vakmanschap van de boer. Die zal ten alle tijde in elke fase van de kalf en koe het rantsoen willen bijstiren voor een optimaal resultaat."

Melk opbrengst

Dat minder eiwit voeren de stikstof uitstoot zal verminderen is duidelijk. "Wat er niet in gaat, komt er ook niet uit. Maar onder druk deze maatregel, ik ben daar geen voorstander van. De inkomsten van de boer, de melkopbrengst, zal zeker ook meespelen in de discussie. Toch ben ik van mening dat je daar wel wat in kunt aanpassen met oog op dierenwelzijn en zonder dat de melk in kwaliteit achteruit gaat. Maar dit plan komt te snel."