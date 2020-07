Honderden boeren voeren actie bij distributiecentrum Jumbo in Raalte en RTV Oost

Minister Schouten van Landbouw wil de uitstoot van stikstof uit mest verlagen door per 1 september minder eiwit toe te staan in veevoer. Daar gaan de boeren niet mee akkoord, met de vele protesten tot gevolg. Zo stonden ze zondag en maandag nog bij het distributiecentrum van Albert Heijn in Zwolle.

De actie verliep zonder noemenswaardige problemen. De boeren stondem voor de hoofdingang van het distributiecentrum.

RTV Oost

De boeren kwamen rond tien uur ook bij RTV Oost langs. Al toeterend reden ze over de parkeerplaats en rond het gebouw en zetten ze de weg af. Een groep van 75 mensen stond voor het pand wat te drinken, met de radio aan. "We willen een statement maken. Iemand zei, we gaan naar RTV Oost. En hier staan we", vertelde één van de boeren.

De sfeer was relaxed. "We zijn boeren, we zijn geen slopers. Hopelijk worden ze in Den Haag een keertje wakker."

Honderden boeren voeren ook actie bij RTV Oost (Foto: RTV Oost)