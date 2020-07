Boeren komen langs bij RTV Oost: "Het moet duidelijk worden waarom we hier staan"

Een groep van 75 boeren kwam dinsdagavond langs bij de redactie van RTV Oost. Luid toeterend kwamen ze het terrein oprijden. "We willen een statement maken. Iemand zei, we gaan naar RTV Oost. En hier staan we", zegt één van de boeren.

De boeren verzamelden aan het begin van de avond bij het Plus distributiecentrum in Haaksbergen. Vervolgens gingen ze op weg naar de redactie in Hengelo, waar ze rond tien uur aankwamen. "Jullie verslaan veel dingen goed. Het moet voor de mensen duidelijk worden waarom we hier staan", vertelt Rob Kleinsman namens de boeren.

'Van tafel'

De kritiek van de boeren richt zich op het beleid van minister Carola Schouten van Landbouw. De maatregel om de hoeveelheid eiwit in het voer te beperken, schaadt volgens de veehouders de gezondheid van de dieren. "Dit moet van tafel. Puur voor de gezondheid van de dieren. Je zet een topsporter ook niet alleen brood voor."

Terwijl zijn collega's een bakje koffie staan te drinken en af en toe toeteren, vertelt Kleinsman dat hij een eigen melkveehouderij in Bentelo heeft. Voor een liter melk krijgt hij 33 cent. "Daar werken we 7 dagen in de week, 24 uur per dag voor. Dat is niet reëel. Als we 50 cent zouden krijgen, kunnen we ook maatregelen nemen om de stikstofuitstoot te beperken. Gelukkig blijven de burgers tot nog toe achter ons staan, ze weten dat het nodig is. Veel bedrijven staan op omvallen."

Tegen uur of elf maken de boeren weer aanstalten om te vertrekken. Dan al is duidelijk dat de actie geslaagd is, gezien de vele publicaties. Blijft het daarbij voor vandaag? "Dat is nog een verrassing."