Van Leeuwen wil slagen bij FC Twente: ''Dat zwart-witte tenue was wel even wennen"

Van Leeuwen draaide een zomer geleden ook al een deel van de voorbereiding mee. Destijds had Gonzalo Garcia het nog voor het zeggen. "Vorig jaar heb ik ook vaak met het eerste meegetraind. Het was echter zonder doel", vertelt hij. Dit keer is het anders. "Nu kan ik me in deze voorbereiding meteen laten zien. We zijn allemaal gretig en hebben er een beter gevoel bij."

In het zwart-wit

De voorbije weken vond Van Leeuwen zichzelf zelfs even terug in het zwart-wit van Heracles Almelo. "Het is nog een beetje wennen, uitkomen voor twee clubs. De samenwerking is mooi, maar waar de spelers naartoe gaan is nog wel een beetje uitvogelen. Die keuze hebben we zelf. Het eerste van Heracles is ook een hoog niveau, maar je hebt natuurlijk wel altijd bij Twente gevoetbald. Als je dan in een zwart-wit tenue loopt, is dat wel even wennen. Maar we werden daar goed opgevangen", vervolgt hij.

Hopen op tweede ronde

Van Leeuwen krijgt nu dus twee weken de kans in het rood van FC Twente. "Ik moet gewoon zo goed mogelijk mijn best doen", weet het talent. En wat er daarna gebeurt? "Dan volgt er een individueel gesprek met de hoofdtrainer en wordt er verteld hoe je het hebt gedaan. Van daaruit wordt er gekeken hoe het verder gaat", aldus Van Leeuwen, die een helder doel voor ogen heeft. "Ik hoop dat ik ook de tweede ronde van de voorbereiding mee mag doen."