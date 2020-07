Inga Tjapkes praat met kunstenares Anneke Wilbrink in Groot Onderhoud

En hoogzwanger kreeg ze voor de tweede keer een hand van -toen koningin- Beatrix. Onze koningin bekeek het genomineerde tafereel op haar schilderij en zei: “je kunt er doorheen kijken...”. En dát is precies waar kunst wat Anneke betreft over gaat. Kijk ernaar. Het hoeft niet ingewikkeld. Het is leuk hoor, mooie woorden, maar wat haar betreft heeft het geen terminologie nodig.

Anneke Wilbrink (Foto: RTV Oost)

Kijk ernaar. Dat vragen haar schilderijen ook. Er is licht, kleur, lijnen, diepte, helderheid, en er zijn taferelen die vertellen. Anneke’s Urban Landscapes zijn een nieuwe werkelijkheid, een kleurrijke mix van herkenbare stukken stad, landschap en natuur. Wees welkom en kijk, voel en ervaar, zeggen ze.





Schilderij 2 (Foto: RTV Oost)

Inmiddels heeft Anneke Wilbrink talloze keren geëxposeerd, in Nederland, België, New York, Londen. Dit najaar in de Fundatie in Zwolle, in de Wolk van het museum. Precies de goede plek voor haar werk. Want zo kun je zelf ook over de stad en het landschap heen kijken en fijn even doormijmeren.





Schilderij 3 (Foto: RTV Oost)



