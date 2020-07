Twee maanden cel voor terrasbezoeker in Nijverdal die agent gebroken neus sloeg

De man die op een terras in Nijverdal een klap uitdeelde aan een agent moet drie maanden de cel in, waarvan één voorwaardelijk. De rechter achtte een poging tot het toebrengen van zwaar lichamelijk letsel bewezen.

Het incident deed zich voor in de nacht vrijdag 19 op zaterdag 20 juni. Een agent bracht samen met een collega een bezoek aan café De Kachel in Nijverdal na een melding van geluidsoverlast. Toen de agenten bij het terras aankwamen, ontstond er een vervelende sfeer. De terrasbezoekers hinderden de agenten in hun werk.

Een van de bezoekers bleef voor de agent staan en versperde hem de weg, waarop de politieman hem wegduwde. De man kwam hierdoor ten val. Kort daarop kreeg de agent een harde klap van de terrasbezoeker.

Even later sloeg de man de wapenstok uit de handen van de agent en deelde hij nog een klap uit toen de agent zijn pepperspray gebruikte. Later bleek dat de agente hierbij een gebroken neus en een hersenschudding had opgelopen.

Celstraf

De rechter veroordeelde de man vandaag tot een celstraf van drie maanden, waarvan één voorwaardelijk, met een proeftijd van een jaar. De afgelopen weken verbleef de man in voorarrest, die periode mag hij van de straf aftrekken. Daarnaast moet de man een bedrag van 1.650 euro

betalen aan de agent die hij sloeg.

Met het slachtoffer gaat het nog niet goed. Zijn neusbreuk is gecompliceerder dan gedacht en de hersenschudding hakte er behoorlijk bij hem en zijn familie in. De agent moest de eerste week steeds 's nacht gewekt worden om zo te checken of het nog wel goed met hem ging. Volgens een vertegenwoordiger van de politie overweegt de man de geüniformeerde dienst te verlaten.

Sluiting

Na het incident werd het café door burgemeester Anneke Raven voor één week gesloten. Volgens haar heeft de uitbater van de kroeg zich niet aan de sluitingstijden gehouden. Dat gegeven, samen met het feit dat de uitbater niet de-escalerend zou hebben opgetreden na het handgemeen, was voor Raven aanleiding om de tent tijdelijk te sluiten.