Eikenprocessievlinders vangen in Deventer: gaat dat helpen?

Vorig jaar begon de gemeente Deventer met het vangen van de vlinders. Het is geen directe manier om de rupsen te bestrijden, maar wel een methode om de bestrijding van het jeukbeestje te optimaliseren.

"Er zit een geurtje in de val waar de vlinders op af komen", zegt boomtechnisch adviseur Bieuwe Roelofs.

"De resultaten van dit onderzoek krijgen we dit najaar en dan gaan we ook weer aan de slag met nieuwe bestrijdingstekeningen en aanbestedingen, dus dat nemen we daarin mee", aldus boombeheerder van de gemeente Deventer Paul Mondelaers.

Tweede keer

Mondelaers zegt dat ze vorig jaar voor het eerst gingen kijken op deze manier. "Daaruit bleek dat de plaagdruk dit jaar mee zou vallen, omdat er relatief weinig vlinders gevangen werden. Dat kwam niet overeen met het provinciale en landelijke beeld, dus toen hebben we alsnog rekening gehouden met de plaagdruk van vorig jaar."

Het is volgens Mondelaers een waardevol onderzoek. "Vorig jaar was het de eerste keer en je hoopt een goed beeld te krijgen. Dit jaar is het aantal vallen uitgebreid. We hopen dat we met de resultaten een goede inschatting kunnen maken voor volgend jaar en daarop de bestrijding kunnen bepalen."