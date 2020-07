Helse nachten in Overijssel: martelpraktijken in de regio

Door Tom Meerbeek en Jan Colijn.

19 mei 2019. Een vermeende drugshandelaar beleeft een helse nacht in een huis aan de Almelose Pijlkruidstraat. Naar eigen zeggen wordt hij uitgekleed, geblinddoekt, vastgebonden aan een stoel, gefolterd en gebrandmerkt door meerdere mannen.

De daders dreigen ook zijn teen er af te knippen, de tang ligt zelfs al klaar. En dat allemaal vanwege een conflict in het drugscircuit. De man zou er vandoor zijn gegaan met drie blokken cocaïne, uit een lading van 1.400 kilo.

Martelnacht

De martelnacht vond volgens justitie plaats in het huis van één van de drie verdachten. Het slachtoffer moest vertellen waar de drugs en de wapens waren. Toen hij zijn mond hield, gingen de verdachten over op meer rigoureuze maatregelen, zegt het Openbaar Ministerie (OM). Zo werd hem een kogel getoond, die ze 'door z'n flikker zouden schieten' als hij niets vertelde. Vervolgens werd een wapen doorgeladen.

Daarnaast hebben ze hem op z'n handen geslagen met een knuppel en een hamer, zegt justitie. Verder kreeg hij stroomstoten te verduren, vloeistof in zijn nek geïnjecteerd en werden zijn neus en ribben gebroken. Aan het eind van de foltering moest hij zijn eigen bloed opdweilen.

Tattoos

Het meest opvallende is dat het slachtoffer zegt door de gijzelnemers te zijn getatoeëerd. Zo zouden de letters 'ACAB' (All Cops Are Bastards) en 'HH' op zijn lichaam hebben gezet. 'HH' zijn de initialen van één van de verdachten. Die ontkennen overigens de martelpraktijken.

In een huis aan de Almelose Pijlkruidstraat is gedwongen getatoeëerd, zegt justitie (Foto: Getty Images)

Zwolse Bolle

Rond dezelfde tijd wordt ook een Zwollenaar gegijzeld en gemarteld. Het gaat om de vermeende drugshandelaar 'De Bolle'. Hij ligt sinds een tijdje in de clinch met zijn oude bloedbroeders Abas en Idris, volgens justitie ook volop actief in de cokehandel. Volgens de optiek van 'De Bolle' hebben de broers Abas en Idris, terwijl hij gedetineerd zat in België, zijn dure Audi S7 gedemonteerd en in delen verkocht. Sindsdien is het hommeles tussen 'De Bolle' en de cokebroeders.

Als 'De Bolle' op een avond gelokt wordt door een maatje van hem wordt hij met zijn auto klemgereden, hardhandig naar de grond gewerkt en ontvoerd naar een huis in de kinderrijke wijk Stadshagen. Daar wordt hij uitgekleed, moet een T-shirt aandoen met een afbeelding van Queen Mum en wordt geprikt met een mes. De marteling gaat urenlang door. "Alles werd gefilmd", zegt hij.

Graf gegraven

Daarna zouden de daders hem geblinddoekt het bos in hebben geduwd en gezegd hebben: "Het graf is al gegraven." Ondertussen hielden ze een pistool tegen zijn hoofd en eisten 30.000 euro. Justitie gelooft het verhaal van 'De Bolle', omdat er op een telefoon van een medeverdachte beelden zijn opgedoken van het bebloede gezicht van het slachtoffer. Voor het uitvoeren van de ontvoering en marteling zitten vier verdachten vast.

Ik moet een voorbeeld stellen veroordeeld kopstuk wietmaffia

Wietmaffia

Onlangs heeft de rechtbank elf mannen veroordeeld die deel uitmaakten van de 'wietmaffia' in Twente. Die bende stond onder leiding van drie broers, die ook niet terugdeinsden om hun vijanden te folteren. "Iedereen moest weten dat je met hen niet kon sollen", zei het OM er over.

Zo werd een dief grof aangepakt. Diegene had tot tweemaal toe van de bende spullen gestolen voor de wietkweek. Na de eerste diefstal hadden de broers de dief al op hardhandige wijze berispt. "Ik heb hem een pistool in de bek gedrukt en een lichte snee in zijn keel gemaakt", zegt één van de leden van de 'wietmaffia'. "Ik moet een voorbeeld stellen, snap je. Ik moest een blijvende schade achterlaten voor de buitenwereld. Hij had voor 300 lira aan spullen gestolen."

Stiletto door de hand

Bij de tweede diefstal is ook het broertje van één van de bendeleden woest: "Die hoerenzoon heeft weer wat gestolen. Ik ga zijn smoel breken." De dief wordt ontboden en beleeft een gruwelijke marteling. "We hebben hem gedwongen zijn hand op tafel te leggen. Daar heeft hij een mes in gekregen." Door de hand van de dief werd een stiletto gestoken. De broers hebben jaren celstraf gekregen.

De man die spullen voor wietkweek stal, kreeg een mes door de hand gestoken (Foto: Getty Images)

Martelploeg

Overigens lijkt het slachtoffer van die mishandeling later zelf deel uit te hebben gemaakt van een martelploeg. Dit voorjaar werden er zeven verdachten aangehouden die samen een soort knokploeg zouden vormen om schulden in de Twentse onderwereld te vereffenen. RTV Oost onthulde dat eerder vandaag. De ploeg deinsde niet terug voor martelpraktijken. Zo werden slachtoffers volgens het politiedossier besneden met een mes, met een bijl te lijf gegaan en bewerkt met een tang.



De martelpraktijken werden vrijwel altijd gefilmd of gefotografeerd, om op die manier de opdrachtgever(s) te informeren dat 'de klus was geklaard'. Op de foto's liggen slachtoffers op de grond en proberen zichzelf te beschermen met hun armen. De verdachten moeten zich volgende maand voor het eerst in het openbaar voor de rechtbank verantwoorden.



Viervoudige moord

Ook de vader en zijn twee zonen, die door justitie verantwoordelijk worden gehouden voor de spraakmakende viervoudige moord in Enschede, zouden een week eerder een Hengelose autohandelaar hebben afgeperst. Daarbij dreigden ze om met een schaar zijn vingers af te knippen. Om hun woorden kracht bij te zetten, maakten de vader en zoon met een schaar snijdende bewegingen over de pink van hun slachtoffer. Dat deden ze tot bloedens toe.

Filmpraktijken

Bovenstaande zaken vormen vermoedelijk slechts het topje van de ijsberg. Bovendien loopt het soms nog veel slechter af met de slachtoffers, zoals bij de marteldood van 'tattookiller' Onno Kuut uit Enschede.

De extreme geweldsuitbarstingen zijn het gevolg van de grote belangen die op het spel staan. Veelal zijn het afrekeningen in het drugscircuit, waar enorme bedragen in rond gaan. Anderzijds gebeurt het waarschijnlijk ook onder invloed van crime-series en films die te zien zijn op onder meer Netflix. Niet voor niets noemde de officier van justitie de gang van zaken in de provinciehoofdstad "Scarface naspelen met Zwolle als decor."