Almeloos gezin met zes kinderen dreigt dakloos te worden

Door Gerben Oost en Frank Janssen

In het huidige huis in de wijk Windmolenbroek hebben ze het goed voor elkaar. Er is voldoende ruimte. Ze voelen zich thuis in de buurt en de kinderen hebben het er naar hun zin. "Het gezin functioneert", vertelt Marco. Dat klinkt eenvoudig en logisch, maar dat is het niet. Marco en Sabrina hebben zes kinderen, van wie er drie speciale aandacht nodig hebben.

In maart 2018 verhuisde het gezin van Duitsland naar Almelo. Vanwege de speciale aandacht die de kinderen nodig hebben, regelde Sabrina de hulp van een wijkcoach. Een oude bekende, die wist van hun situatie. Marco: "Hij hielp bij het herplaatsen van de kinderen op de scholen hier. Dat ging allemaal goed. De kinderen zitten allemaal op de juiste plek."

Particuliere huisbaas

Het huis aan De Griffioen huren ze van een particuliere huisbaas. "De huur bedraagt 850 euro per maand. Dat maken we iedere maand netjes over." Vorig jaar meldde de huisbaas dat het gezin eruit moest. De huur werd opgezegd. "Na tussenkomst van de rechter kunnen we hier tot 1 augustus blijven. Op die datum moeten we er echt uit."

Woonburo Almelo

Omdat ze in aanmerking komen voor een sociale huurwoning, schreven Marco en Sabrina zich in bij het Woonburo Almelo, een initiatief van woningcorporaties Beter Wonen en Sint Joseph. "We kregen direct te horen dat het vinden van een grote woning moeilijk zou zijn vanwege het geringe aanbod."

Om de kans op een geschikt huis te vergroten, schreven Marco en Sabrina zich afzonderlijk in. "Als het nodig is, splitsen we ons gezin tijdelijk op." In november vorig jaar leek de zoektocht voltooid. "Ik kon een driekamerappartement bezichtigen in een complex waar meerdere appartementen vrij waren. Sabrina hoopte dat ze kans zou maken op één van de lege appartementen in hetzelfde complex. Dan konden we in elk geval bij elkaar blijven wonen."

"Stroef gesprek"

Het intakegesprek bij woningcorporatie Sint Joseph verliep volgens Marco stroef. "Ik zat er samen met mijn oudste zoon tegenover iemand van de woningbouw en een consulent Maatschappelijk Beheer. Die laatste begon direct over het beslag dat er op mijn loon wordt gelegd”, moppert Marco. "Maar ik kwam daar voor een woning. Mijn andere problemen los ik zelf wel op. Het loonbeslag is al die tijd dat we in Almelo wonen nooit van invloed geweest op het betalen van de huur. En komt van een vorige relatie, er blijft voldoende draagkracht over."

De woningcorporatie dacht daar anders over. Marco: "Bovendien wilden ze huurdersverklaringen over de afgelopen drie jaar. Ik kan alleen verklaringen leveren over de afgelopen twee jaar, niet over die periode in Duitsland. We krijgen geen contact met de man van wie we het huis huurden. Daar is dus niets te halen."

Het gesprek eindigde met de mededeling dat Marco een week de tijd kreeg om alle gegevens aan te leveren. "Zo niet, dan was er geen match. Een week later kreeg ik een mail van Sint Joseph dat ik de woning had geweigerd."

1 augustus

Tot op heden is een andere woning niet gevonden en dient een nieuwe deadline zich aan: 1 augustus. Dan móet het gezin uit het huis aan De Griffioen. Een rechter oordeelde dat het belang van de verhuurder groter is dan dat van de huurders. Meer dan een half jaar na het gesprek bij de woningcorporatie is het gezin nog steeds zoekende.

"Het loopt stuk op bureaucratie", vindt Marco. "Op een verklaring die wij niet kunnen aanleveren. Op een handtekening die niet gezet kan worden omdat de gegevens niet compleet zijn." De hele situatie vreet aan hem. "Ik werk al 23 jaar voor dezelfde baas. Nu zit ik thuis met een burn-out. Ik ben helemaal in elkaar geklapt."

Lang hielden Marco en Sabrina zich stil over hun situatie. Dat veranderde na het zien van het tv-programma Opstandelingen van BNNVARA. "Een van de afleveringen ging over Almelo. Na de uitzending hebben we contact gezocht met de Partij Vrij Almelo. Zij zetten zich voor ons in."

Reactie woningcorporatie Sint Joseph

"Vanwege de privacy kunnen wij inhoudelijk niet ingaan op de situatie van Marco en Sabrina. Het is natuurlijk erg vervelend dat dit gezin op korte termijn en noodgedwongen hun woning moet verlaten. Om bij ons in aanmerking te komen voor een woning, schrijven mensen zich in bij Woonburo Almelo. Wanneer mensen op positie één staan, kunnen zij een woning bezichtigen. Om een woning daadwerkelijk toe te wijzen, vragen wij een aantal gegevens aan te leveren. De verhuurdersverklaring is hier een onderdeel van. Daarnaast gaat het ook om onder andere inkomensgegevens. Die hebben wij nodig om passend toe te wijzen. Op basis van de aangeleverde gegevens en waar nodig in overleg met eventueel aanwezige begeleiding beoordelen wij of wij de woning wel of niet kunnen toewijzen. Wanneer iemand bijvoorbeeld geen volledige verhuurdersverklaring of andere gegevens niet compleet kan aanleveren gaan wij met de woningzoekende (en eventueel begeleiding) in gesprek. Wij passen maatwerk toe wanneer dat nodig en mogelijk is."

Gemeente bemoeit zich ermee

Ook de gemeente Almelo is op de hoogte van de situatie, zegt een woordvoerster. "We doen er alles aan om dit gezin te helpen. Meerdere ambtenaren zijn daarbij betrokken en we hebben overleg met verschillende instanties. Ook met de woningcorporatie."

Volgens de woordvoerster is besproken of het gezin kan meedoen aan de zogeheten 'doorbraakmethode'. Bij die methode wordt op een andere manier naar de situatie gekeken, wat in veel gevallen leidt tot een doorbraak, een oplossing. Marco is niet direct enthousiast over de methode. "Dan verplichten we ons aan allerlei maatregelen. Dat willen we juist niet. Wij willen gewoon een huis. Niets meer, niets minder."

"Het gaat om connecties"

Op het laatst mengt Sabrina zich in het gesprek. "Het gaat allemaal om connecties. Als je die niet hebt of je kent niemand die de regels kent, dan sta je zomaar op straat. Waarom moeten mensen zoals wij zoveel ellende meemaken om überhaupt iets voor elkaar te krijgen? De gemeente heeft toch een zorgplicht richting haar inwoners. Ze maken het allemaal te moeilijk."

Ze vervolgt: "Hopelijk dat de PVA ons kan helpen en komt er snel een oplossing. Veel mensen zetten zich nu in om ervoor te zorgen dat wij niet op straat komen te staan. Hoe zou het zijn gegaan als zij er niet waren geweest? Ik denk dat we dan aan het einde van de maand op straat zouden staan."