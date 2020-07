ROC van Twente adviseerde zwaardere studente op gewicht te letten: "Niet handig"

Voor een studente van ROC van Twente is het schooljaar treurig begonnen. Bij het kennismakingsgesprek wezen twee docenten op haar gewicht; ze zou te fors zijn voor het kappersberoep. Volgens de school ging het om goedbedoeld advies. De moeder van de studente is laaiend.

De studente was gistermiddag helemaal klaar voor het begin van haar nieuwe studie. Ze had leuke kleding aan, make-up op en natuurlijk een mooi, verzorgd kapsel. Eerste halte: een laagdrempelig kennismakingsgesprek met twee docenten.

'Verschrikkelijk boos'

Daar ging het helemaal mis, schrijft de moeder van de studente op Facebook. De docenten zouden hebben gezegd dat ze eerst moest afvallen. "Want geen enkele kapsalon zou haar aannemen. Ik ben zo verschrikkelijk boos."

Volgens de school klopt die lezing niet helemaal. "De studente was al aangenomen en mocht gewoon beginnen", zegt een woordvoerder van de school. Maar het gewicht van de studente kwam wel ter sprake.



Gezondheid en vitaliteit

"Wij vinden vitaliteit en gezondheid belangrijk", legt de woordvoerder uit. "We hebben haar verteld dat ze er rekening mee moet houden dat ze veel moet staan. Dat heeft ze opgevat als dat ze te zwaar zou zijn."

Is het vreemd dat een leerling het zo opvat, als haar ook wordt aangeraden langs een diëtiste te gaan? "Dat had niet gemoeten. De docenten hadden het ook niet in de gaten."

'Advies aan leerling'

De school zegt dat het hun taak is om leerlingen voor te bereiden op de beroepspraktijk. "Bij een bakkersopleiding waarschuwen we leerlingen dat ze er om vier uur 's ochtends uit moeten. Zo waarschuwen we kappersleerlingen ook dat ze veel moeten staan." De woordvoerder weet niet of slanke leerlingen hetzelfde advies krijgen.

Er zijn fouten gemaakt, geeft de school toe. "Dit was niet handig en ook nooit de bedoeling. We gaan intern bespreken hoe dit kon gebeuren."

De leerlinge en haar ouders zijn uitgenodigd voor een gesprek. "Om een nieuwe start te maken en te kijken hoe we het vertrouwen kunnen herstellen", aldus de woordvoerder. Het is niet bekend of ze op de uitnodiging ingaan.

