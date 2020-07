Eigenaar club Top Shot Hengelo accepteert sluiting niet

De eigenaar zegt niets te hebben geweten van de drugshandel in zijn club aan de Willemstraat. “Ik heb nooit van de politie gehoord dat er iets niet klopte. En ineens ben ik de grootste crimineel van Hengelo”, klaagde hij. Zijn inkomsten zijn volgens de advocate helemaal weggevallen. De zaak is aan een ander overgedaan.

Sluiting

De club werd in 2018 gesloten nadat onopvallende waarnemers van de politie meerdere malen constateerden dat er in de club werd gedeald. Daarnaast beschikte de burgemeester over een reeks anonieme meldingen van drugshandel in de club. De burgemeester besloot de club voor een jaar te sluiten.

Dat is een veel te zware straf, vindt de eigenaar. Volgens zijn advocate had de burgemeester eerst een waarschuwing moeten geven in plaats van onmiddellijke sluiting. Het gemeentelijke drugsbeleid geeft daarvoor de ruimte.

'Drugs in gemeentehuis'

Maar de woordvoerster van de gemeente stelt dat bij het aantreffen van een handelsvoorraad drugs in principe een sluiting volgt voor een jaar. De advocate kwam daarop met het voorbeeld van een toevallige passant met een handelsvoorraad drugs. Dat hoeft niet altijd te betekenen dat het pand dan wordt gesloten. “Als een persoon met een handelsvoorraad in het gemeentehuis wordt aangetroffen, leidt dat ook niet tot sluiting van het gemeentehuis.”



Bij club Top Shot was sprake van structurele handel in drugs, reageerde de woordvoerster van de burgemeester. “Hier is op meerdere avonden drugs dealen waargenomen.” Het ging dus niet om een toevallige passant.

Volgens een van de rechters van de Raad heeft de eigenaar ook de verantwoordelijkheid voor wat er in zijn zaak gebeurt. De uitspraak volgt over zes weken.