Provincie trekt knip om bedrijven, cultuursector en verenigingen door coronacrisis te helpen

Provincie Overijssel trekt in totaal 3,4 miljoen euro uit om de culturele sector in onze provincie te ondersteunen. Er was al 1,6 miljoen euro uitgetrokken, vandaag komt daar nog eens 1,8 miljoen euro bij. Ook kondigt Overijssel regelingen aan om ondernemers en verenigingen door de coronacrisis te helpen.

Het eerder genoemde bedrag van 1,6 miljoen was gereserveerd voor culturele instellingen die van vitaal belang zijn in de regio. Nu maakt de provincie 1,8 miljoen euro vrij voor organisaties waarvan de provincie het grootste deel aan subsidie betaalt.

Hulp bij digitalisering

De regeling is onderdeel van een herstelpakket dat de naam 'de Overijsselse Aanpak' heeft. De provincie kondigt aan dat na de zomer meer aanvullende maatregelen genomen worden.

Zo introduceert de provincie een zogeheten 'digitaliseringsvoucher'. Met deze voucher kan een in Overijssel gevestigd bedrijf worden ingeschakeld voor het digitaliseren van producten en productieprocessen en het digitaal bereiken en bedienen van klanten en leden.

Hierbij kunnen ondernemers werken aan het verbeteren van de webshop, ontwikkelen van online inschrijfmodules voor sportlessen of het organiseren van een digitale tour of het aanbieden van een concert met een livestream. De provincie verstrekt vouchers van maximaal 2.500 euro voor digitale dienstverlening en maximaal 10.000 euro voor digitalisering van producten en processen.

Geen gratis geld

Overigens is er geen sprake van 'gratis geld': de voucher kan worden ingezet voor maximaal de helft van de kosten. De voucher kan vanaf maandag 13 juli worden aangevraagd via het subsidieloket van de provincie Overijssel. In totaal is een bedrag van 250.000 euro beschikbaar.

Ook maatschappelijke, culturele of sportinitiatieven die betrekking hebben op de gevolgen van de coronacrisis en bijdragen aan een gezonde en vitale samenleving kunnen een beroep doen op een regeling: ‘Vitale en gezonde samenleving 2020’.

De regeling kan worden ingezet voor advies en ondersteuning om het verdienmodel te verbeteren en het initiatief toekomstbestendig te maken.

De regeling is bedoeld voor echte noaberschapsinitiatieven; samen werken aan het verbeteren van de leefomgeving, zoals het organiseren van locatietheater, nieuwe doelgroepen zoeken voor een sportvereniging of een project om eenzaamheid tegen te gaan.

Maximaal 2.500 euro

Per initiatief is een bedrag van maximaal 2.500 euro beschikbaar. Een van de voorwaarden in de subsidie is dat de aanvragers hun ervaringen delen op de website samenvoorelkaar.nl. Zo kunnen ook anderen hiervan leren. De regeling kan vanaf 3 augustus worden aangevraagd.