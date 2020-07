Iconisch jazzcafé De Tor laat zich in jubileumjaar 'niet kisten door virusje' en gaat on tour

De Tor mag dan uiterst klein van stuk zijn, het Enschedese jazzcafé heeft in de halve eeuw dat het bestaat een indrukwekkende staat van dienst opgebouwd. Uitgerekend in het jubileumjaar dreigde corona roet in het eten te gooien. "Maar we laten ons niet kisten door een virusje", zegt Willem Habers. In de jazz kunnen ze improviseren als geen ander. En dús maakt De Tor zich vanaf vrijdag 'gewoon' op voor een overvolle muziekagenda.

Tal van grootheden uit binnen- en buitenland traden er al op. Iedereen die er toe doet in de jazzwereld komt maar al te graag naar het piepkleine etablissement aan de Walstraat. Vooral ook vanwege de sfeer die er hangt.



Dit jaar zou de vijftigste verjaardag worden gevierd. Daarvoor was een goedgevuld muzikaal programma in elkaar gedraaid. "Er zouden het hele jaar door optredens plaatshebben", vertelt Willem Habers, voorzitter van de stichting Jazzpodium De Tor.

'Virusje'

Maar toen kwam dus corona. Aangezien De Tor met honderd bezoekers al stampvol zit, was het improviseren geblazen. Maar dat is waar ze in de jazz nu juist zo van houden. "Die anderhalve meter-regel was voor ons geen optie. Dan zouden we met twaalf man al vol zitten. En je wil er natuurlijk ook nog wat muzikanten bij. Maar we dachten: ho eens even, we laten ons niet kisten door een virusje."

Sfeer Moulin Rouge

Vandaar dat - meteen toen de coronaregels werden versoepeld - werd uitgekeken naar een andere locatie. Waarbij het oog viel op het Mystiek Theater. "Dat is tegenwoordig ondergebracht in een voormalige textielfabriek. Een prachtige locatie", zegt Habers. "Het was liefde op het eerste gezicht. Het heeft de sfeer van Moulin Rouge. En dat past natuurlijk precies bij jazz."

Tor on tour

En dus gaat 'De Tor on tour'. Komende vrijdag wordt het eerste 'coronaproof'-optreden gehouden. "Karin Bloemen komt dan. Ze is natuurlijk bekend om haar grootse en extravagante shows, maar we hebben gezegd: 'Laat die jurken maar thuis en kom gewoon liedjes zingen'. Want Karin is een fantastische jazzzangeres. Dat optreden is overigens al helemaal uitverkocht."

Een van de hoogtepunten van 'Vijftig jaar De Tor' belooft volgens Habers het optreden te worden van Ack van Rooyen, eind september. "Hij is de absolute nestor van de Nederlandse jazz en heeft onlangs de prestigieuze Boy Edgar Prijs gewonnen voor zijn hele oeuvre. Dat wordt de eerste échte opening van ons jubileumjaar."