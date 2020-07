Ondernemers in grensstreek niet blij: Duitse btw tijdelijk omlaag

Onze oosterburen pompen miljarden in de economie, om de klappen van de coronacrisis op te vangen. De Mehrwertsteuer, oftewel de btw, is tot zeker eind dit jaar verlaagd. Het hoge btw-tarief, op bijvoorbeeld tanken, is gedaald van 19 naar 16 procent. De belasting op levensmiddelen, zoals groenten en fruit, gaat van 7 naar 5 procent.

'Leven zuur gemaakt'

Tanken over de grens wordt daarmee dus nog een stukje voordeliger. "We worden continue gedupeerd", zegt Martijn de Rijk van tankstation OQ in Glanerbrug. "Dan een accijnsverhoging op tabak, dan weer op btw, nu dit. Het ondernemen wordt ons zuur gemaakt."

Andere tankstations in de grensregio zijn minder pessimistisch. "Ik maak me er niet zo druk om, het is maar voor een half jaartje", zegt Louis Roeleveld van het gelijknamige tankstation in Denekamp. "We hebben er weinig last van", klinkt het bij tankstation Peterman in Oldenzaal.

Wij zijn hier natuurlijk niet zo blij mee Belangenvereniging voor Tankstations

Belang van lokaal kopen

"Wij zijn hier natuurlijk niet zo blij mee", reageert Tim Schoenmakers van de Belangenvereniging voor Tankstations in Nederland (BETA). "Tankstationhouders in de grensregio hebben de afgelopen jaren al heel wat klappen te verduren gehad. Met de btw-verlaging in Duitsland worden de prijsverschillen met Nederland weer groter."

Toch wil de BETA waken voor paniekvoetbal. "Het is een tijdelijke maatregel in Duitsland, waar we als Nederland weinig invloed op hebben. We zien bovendien dat consumenten zich juist nu heel erg bewust zijn van het belang van lokaal kopen. De situatie wordt anders als Nederland de btw-tarieven zou verhogen, maar daar is geen sprake van."

Laten we de krachten bundelen met andere grensgemeentes en in gesprek gaan met Den Haag BurgerBelangen Enschede

Onderzoek

Bij BurgerBelangen, de grootste politieke partij in Enschede, spreken ze van 'een klap bovenop een klap'. De partij wil actie van het gemeentebestuur. "We willen weten wat de negatieve effecten zijn van deze belastingverlaging", zegt fractievoorzitter Marc Teutelink, die schriftelijke vragen heeft ingediend.

Vraag is wel: wat kan een lokale partij veranderen aan een probleem dat bij onze oosterburen speelt? "Als Enschede in je eentje kun je daar heel weinig mee", erkent Teutelink. "Maar laten we de krachten bundelen met andere grensgemeentes en in gesprek gaan met Den Haag. Samen sta je sterk. En deze ontwikkeling is ook niet nieuw, het is al jaren goedkoper om te tanken over de grens."

Compensatie voor de ondernemers in de grensstreek zou een oplossing kunnen zijn, stelt Teutelink. "Maar als er alleen al aandacht voor dit probleem is, dan ben ik al heel erg blij. Dan kunnen we ook vanaf daar ook kijken of we nog iets meer gaan doen."

