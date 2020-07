Björn Kuipers regisseert eigen afscheid: "Kan zelf aangeven of ik door wil of niet"

"Ik had de EK-finale van zondag in mijn agenda staan", steekt Kuipers van wal in gesprek met Voetbal International. "Niet al met het idee dat ik die finale moest fluiten, maar ik had het hele EK in mijn agenda geblokt. Het was een bittere pil dat het niet doorging, maar ten tijde van die keuze hadden we heel andere zorgen."

"Hij mag nog niet stoppen"

Of Kuipers zijn 'toernooi-pensioen' met een jaar uitstelt? "Veel mensen zeggen tegen me dat ik niet op deze manier mag stoppen en daar hebben ze eerlijk gezegd wel een beetje gelijk in vind ik", vervolgt hij. Zijn collega Danny Makkelie deelt die mening. "Björn bepaalt dat natuurlijk helemaal zelf, maar hij mag nog niet stoppen. Dit zou zijn laatste toernooi worden, door de omstandigheden schuift dat een jaar op."

Fitheid

Kuipers heeft een helder plan voor ogen en weet wat hij wil. "Ik ben in de gelukkige omstandigheid dat ik zelf aan kan geven of ik door wil, zowel nationaal als internationaal. Alles valt of staat met fit zijn en blijven. Ik bekijk het per drie maanden. Dit seizoen was ingericht op pieken aan het einde, het EK was het einddoel. Dat verliep ook volgens plan. Vorige week ben ik nog in Zeist geweest voor een medische check en daaruit bleek dat ik er prima op stond", aldus Kuipers.