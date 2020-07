Overijsselse Statenleden vinden uitsluiting Keolis terecht, Boerman garandeert busvervoer

'Vals spel', de 'integriteit die in het geding is' en 'Keolis had niet gewonnen als we dit wisten bij de aanbesteding', het zijn de argumenten van gedeputeerde Boerman om Keolis de concessie af te nemen. De Statenleden zijn het eens met de argumentatie en de ingrijpende maatregel die hij heeft genomen.

Zorg over banen bij Keolis

Baanbehoud voor het huidige personeel, daar maken Statenleden zich zorgen over. Volgens Boerman komt dat goed omdat de 'Wet Personenvervoer' voorziet in de overgang van personeel en een deel van de overheid ook bij een zogenaamde noodconcessie.

Aan de huidige vervoerders wordt gevraagd of zij met een noodconcessie willen gaan rijden, die mag maximaal twee jaar duren. In het geval dat geen van de aanbieders dat wil, kan de provincie een 'dienstverplichting' opleggen. Dan wordt er 'in het belang van de reiziger' de verplichting opgelegd om de bussen te rijden, desnoods onder dwang.

Als verliezers niet willen komt er nieuwe aanbesteding

In de tussentijd wordt de verliezers van de aanbesteding (Arriva, Connexxion en EBS) gevraagd of zij hun aanbieding gestand willen doen. Mocht dat niet het geval zijn, dan komt er een nieuwe aanbesteding.

Overigens gaat gedeputeerde Boerman ervan uit dat in geval van een nieuwe aanbesteding die niet meer zo goed zal zijn als de aanbieding die Keolis deed. Dat heeft alles te maken met de coronacrisis.

Definitieve besluit duurt nog even

Overigens heeft Keolis nog twee weken de tijd om te reageren of bezwaar aan te tekenen op het voorgenomen besluit tot intrekken van de concessie. De verwachting is dat het definitieve besluit eind juli of begin augustus wordt genomen.