Twee wethouders gemeente Haaksbergen overleven motie van wantrouwen

De gemeente Haaksbergen verkeert in zwaar weer en is onder verscherpt toezicht gesteld door de provincie Overijssel. Vlak voor de behandeling van het herstelplan, dat Haaksbergen er financieel bovenop moet helpen, werden de cijfers over 2019 bekendgemaakt.

Geen vertrouwen meer

De oppositiepartijen gaven met de motie aan geen vertrouwen meer te hebben in de twee wethouders. Peppelman, als wethouder onder andere verantwoordelijk voor het Sociaal Domein, wordt onder meer verweten dat hij keer op keer de raad niet van informatie voorzag.

Koopman, wethouder Financiën, heeft het vertrouwen van de raad geschaad door het niet op de juiste manier informeren van de raad, maar wordt ook verantwoordelijk gehouden voor het "onvoldoende invulling geven aan zijn rol als wethouder".

Onzekerheden

Uit de accountantscontrole van de jaarrekening 2019 blijkt dat er voor ongeveer drie miljoen euro aan onzekerheden zijn voor wat betreft de getrouwheid en rechtmatigheid.

Volgens Peppelman gaat dit om een vastgesteld percentage en heeft het te maken met het ontbreken van essentiële documenten in dossiers. Er is volgens de wethouder geen sprake van ongecontroleerd geld verstrekken.

Geen reële begroting

Wethouder Koopman wordt verweten dat er in 2019 geen reële begroting is opgesteld, wat zou blijken uit de ruim vijf miljoen euro aan overschrijdingen.

Hij zou daarnaast niet duidelijk genoeg kunnen aangeven welke maatregelen er genomen zijn om als gemeente weer de controle te krijgen en de financiën weer op orde te brengen.

Wethouders willen aanblijven

Beide wethouders gaven in de tweede termijn aan dat ze nog niet klaar waren met hun taken in Haaksbergen. Het wegsturen van twee wethouders zou volgens Koopman zelfs kunnen leiden tot het uitgummen van de gemeente Haaksbergen door de provincie Overijssel.

Bij het stemmen werd duidelijk dat het CDA verdeeld was over de toekomst van de wethouders. De boodschap die het CDA meegaf aan de beide wethouders was dat de motie op dit moment niet gesteund werd, maar dat er op teruggekomen zou worden als het nodig was.

8 stemmen voor motie, 9 tegen

Ook de VVD gaf aan dat er duidelijk iets moest veranderen. Uiteindelijk werden de moties verworpen met acht stemmen voor en negen stemmen tegen. De jaarrekening over 2019 werd met 9 stemmen voor en 8 tegen stemmen aangenomen.