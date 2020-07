Vier op de vijf Overijsselaars heeft last van verkeer in woonbuurt (Foto: RTV Oost/Wouter de Wilde)

In Overijssel storen vier op de vijf inwoners zich wel eens aan overlast van verkeer in zijn of haar woonbuurt. Daarmee scoort onze provincie iets beter dan het landelijk gemiddelde. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) op basis van de Veiligheidsmonitor 2019.

Het CBS vroeg inwoners in hoeverre ze overlast ervaren van hardrijders, parkeerproblemen en agressief gedrag in het verkeer. Van de Overijsselaars gaf 81 procent aan dat ten minste een van deze vormen van overlast 'wel eens voor komt', tegenover een landelijke score van 82 procent. Alleen in de provincie Flevoland ervaren meer mensen wel eens verkeersoverlast dan in Overijssel.

Overlast door te hard rijden komt het meest voor. In onze provincie geeft 72 procent van de inwoners aan hier wel eens last van te hebben en nog eens 19 procent ervaart zelfs veel overlast. Parkeerproblemen, zoals parkeren op de stoep of een tekort aan parkeerplaatsen, zorgen voor kopzorgen bij 57 procent van de Overijsselaars.

Agressief rijgedrag

In geen enkele andere provincie storen mensen zich zo weinig aan agressief rijgedrag als in Overijssel. Slechts 23 procent van de inwoners van onze provincie geeft aan hier 'wel eens' last van te hebben en 4 procent ervaart hiervan veel overlast. De landelijke scores zijn 29 procent (wel eens overlast) en 6 procent (veel overlast).

Het CBS concludeert dat er sprake is van duidelijke regionale verschillen. Te hard rijden komt vooral voor in niet-stedelijk gebied. In stedelijke buurten hebben mensen vaker last van parkeerproblemen en agressieve weggebruikers.

Verkeerspsycholoog

Volgens verkeerspsycholoog Gerard Tertoolen storen mensen zich vaak aan anderen, maar onderschatten ze hun eigen gedrag op de weg, zo zegt hij tegenover NOS. "Ze vinden zelf vaak dat ze zich netjes gedragen en zeggen dat alleen anderen in de fout aan. Maar dat is helemaal niet zo."

Tertoolen denkt dat het lastig is om een oplossing te vinden voor ongepast rijgedrag. "Mensen moeten zich bewust worden van hun eigen gedrag. Daarnaast is de pakkans te laag. Er moet meer blauw de weg op.

Ook is sociale beïnvloeding erg belangrijk, meent Tertoolen. "Als je hoort van vrienden of familie dat het not done is om te hard te rijden of alcohol te drinken achter het stuur, doe je dat minder snel. Als mensen elkaar op hun gedrag aanspreken werkt dat veel beter dan een campagne van de overheid."