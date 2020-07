FC Twente huurt Václav Černý, tweede huurling ook op komst

Naast Cerný, die al in De Grolsch Veste is geweest, hoopt FC Twente vandaag ook met een andere speler rond te komen. Om wie het gaat, is niet bekend. "Maar die speler kan nog niet gesignaleerd zijn", glimlacht Streuer. De technisch directeur bevestigde vervolgens dat deze speler nog actief is in een competitie in het buitenland. "Maar er zijn er nog een hoop aan het voetballen", besluit hij.

Václav Cerný

Cerný kwam al op vijftienjarige leeftijd naar Nederland. Ajax wist het talent los te weken voor clubs als Chelsea, Juventus, Bayern München en Manchester City.



Ajax

In Amsterdam kreeg hij een aantal jaren om door te breken, maar toch kwam hij tot slechts zestien competitieduels in het eerste. Bij Jong Ajax speelde hij zich toch in de kijker van FC Utrecht, dat hem vorig jaar definitief overnam van Ajax. In Utrecht kreeg hij echter geen basisplaats, waardoor hij nu na één seizoen alweer wordt verhuurd aan FC Twente.