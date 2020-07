Boeren en burgemeesters in gesprek over protesten: "Recht op betogen is een groot goed"

Boeren en Veiligheidsregio IJsselland in gesprek over veilige demonstraties (Foto: RTV Oost)

Sinds vorige week protesteren boeren weer tegen het nieuwe veevoerbeleid van landbouwminister Schouten. Ze blokkeerden onder andere de A1 bij Holten en distributiecentra in Raalte en Zwolle. Ook deden honderden boeren aangifte tegen de minister.

Verbod

Naar aanleiding van onveilige situaties tijdens boerenprotesten stelden veiligheidsregio's in het noorden van het land eerder deze week een verbod in op demonstraties met landbouwvoertuigen. De rechter bepaalde vandaag dat het demonstratieverbod van kracht blijft. De burgemeesters uit IJsselland zien een dergelijke maatregel niet zitten.

"Het recht om te betogen is een groot goed, maar dat moet wel plaatsvinden op een manier die voor iedereen veilig is", liet de Zwolse burgemeester Peter Snijders weten. Daarom ging hij met zijn collega's om tafel met een aantal boeren op persoonlijke titel, maar ook vertegenwoordigers van onder andere boerenorganisatie LTO en de lokale vertegenwoordigers van Farmers Defence Force.

Veiligheid

De burgemeesters begrijpen dat boeren zich in Den Haag ongehoord voelen, een groot deel van het gesprek ging ook over de zorgen van de boeren. "We begrijpen de frustratie en gaan ons hard maken voor deze groep richting Den Haag. Wij vragen als burgemeesters de politiek in gesprek met de boeren te gaan, meer dan dat kunnen wij niet doen."

Ook vroegen de burgemeesters aan de boeren om in gesprek te blijven gaan met hun. Als ze toekomstige acties op tijd melden, kunnen ze afspraken maken met elkaar zodat ook die demonstraties veilig verlopen.

Daar zijn de aanwezige boeren het mee eens. "Soms ontstaan er inderdaad wilde acties, maar we zien het belang van de veiligheid, maar we moeten natuurlijk ook wel de verrassing erin houden. Maar wij weten hoe wij met een trekker om moeten gaan, de sfeer is ook bij alle acties goed geweest.", zegt een van de aanwezige boeren. "Dit was een goed gesprek. We voelen ons gehoord, maar de acties zijn nog lang niet afgelopen. We gaan net zo lang door totdat we in Den Haag ons punt hebben gemaakt."