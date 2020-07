Overijsselse huizenprijzen blijven stijgen, alleen in regio Hardenberg minder woningen verkocht

De verkoop van huizen is in het tweede kwartaal in Overijssel flink gestegen, ondanks de coronacrisis. Alleen in de regio Hardenberg zakte de verkoop van huizen iets in, met 0,2 procent. In heel Overijssel stegen de prijzen onverminderd hard.

De grootste stijging was in de regio Raalte, waar de prijzen 14 procent hoger lagen in vergelijking met het tweede kwartaal van 2019. Ook in de regio's Hardenberg (13,8) en Almelo/Tubbergen (10,5) stegen de prijzen met meer dan 10 procent.

Prijsontwikkeling:

Waar in de regio Hardenberg de verkoop iets stokte, was het in Zwolle en omgeving spitsuur. De verkoop steeg daar met 7,2 procent. Ook in de regio Hengelo/Enschede was een flinke toename waarneembaar: 6,4 procent.

Ontwikkeling aantal transacties: