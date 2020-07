Financiële ramp voor Lydia door toeslagenaffaire: "Ik moest zelfs naar de voedselbank"

Toen viel er een blauwe enveloppe op de mat, of Lydia even 60.000 euro wilde terugbetalen voor fraude met de kinderopvangtoeslag. "Ik dacht dat het een grap was", vertelt Lydia. "Daarna denk je: dit zal wel een fout zijn. Even bellen en het is opgelost."

Fraude

Maar dat bleek niet zo te zijn. Volgens de Belastingdienst fraudeerde Lydia met het aanvragen van de toeslag. "Mijn kinderen gingen 24 uur per week naar de kinderopvang. Echter stond dit bij de belastingdienst voor 16 uur op papier, we hadden dus eigenlijk recht op meer toeslag. Een ambtenaar heeft deze twee getallen door elkaar gehaald, waardoor ze dachten dat wij toeslag kregen voor 24 uur terwijl onze kinderen voor 16 uur op de opvang zaten."

Na veel belletjes veranderde er niets. "Ik heb toen aangetekende brieven gestuurd en ben ze zelfs zelf gaan brengen. Telkens kreeg ik weer de reactie dat de brieven niet aangekomen waren. Ondertussen liepen de schulden op."

Depressie, verhuizing en voedselbank

Het resulteerde in een regelrechte ramp. "Ik kreeg last van depressies. We konden onze hypotheek niet meer betalen, dus we moesten verhuizen. Tot overmaat van ramp klopten we zelfs aan bij de voedselbank."

De ramp had grote gevolgen voor de gezinssituatie. "Je wilt je kinderen geen 'nee' verkopen. Je wilt ze gelukkig zien", vervolgt Lydia emotioneel. "Maar we hadden geen keus en dat is heel ernstig, want de kinderen moeten zorgeloos kunnen leven."

Leugen

Familie en vrienden reageerden heel wisselend op de steeds maar oplopende schulden. "Sommigen geloofden mij niet. Ze dachten dat het allemaal mijn eigen schuld was. Want de Belastingdienst zou zoiets volgens hen nooit doen. Dat is best pijnlijk."

"Op die manier kom je er wel achter wie er echte vrienden zijn en wie niet. Gelukkig heb ik ook heel veel steun gehad van andere vrienden en familie. En daarnaast natuurlijk van Pieter Omtzigt (CDA) en Renske Leijten (SP) die zich hard voor ons inzetten."

Toekomst

Staatssecretaris Alexandra van Huffelen (Financiën) omarmt een voorstel van Kamerlid Renske Leijten om de compensatieregeling uit te breiden. Daarmee krijgt Lydia zicht op terugbetaling van de gevorderde toeslagen. "Of ik er vertrouwen in heb? Nee. Het vertrouwen is inmiddels na die acht jaar wel weg."

"Wel heb ik goede hoop. Maar wanneer we het krijgen? Ik hoop al einde van het jaar. Maar het zal mij niet verbazen als het nog langer duurt."

Ik ben ook gedupeerd Bent u ook een van de gedupeerden van deze toeslagenaffaire? En wilt u in contact komen met Lydia of RTV Oost? Dan kunt u een mailtje sturen naar verslaggever Teun van der Velden via t.vandervelden@rtvoost.nl