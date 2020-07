Corona-app wordt volop getest: "We vinden nog wel wat kinderziektes"

Tijdens de veldtest zijn er 1.500 inwoners uit de regio Twente die de app, genaamd 'CoronaMelder', geïnstalleerd hebben. Ze testen alle functionaliteiten en geven feedback door.

Werking

Als de app op de telefoon ingeschakeld is, draait'ie op de achtergrond. Zo registreert de app welke andere gebruikers bij jou in de buurt zijn. Als blijkt dat iemand bij wie je de afgelopen twee weken langere tijd was het virus heeft, krijg je een seintje. Als je zelf besmet bent, kun je dat aangeven in de app zodat anderen weer gewaarschuwd kunnen worden.

Lisette van Gemert legt uit wat de stand van zaken is rondom het onderzoek.

Privacy

Niet iedereen is voor een corona-app, het meest gehoorde argument tegen de app is de privacy. Van Gemert benadrukt dat dit niet in het geding is. "De app maakt geen gebruik van je locatiegegevens. Enkel via bluetooth maakt de telefoon contact met andere telefoons. Die gegevens worden tijdelijk bewaard, maar kan je te allen tijde zelf verwijderen."

Volgende week beslist minister Hugo de Jonge (minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport) of de app in heel Nederland gelanceerd wordt. "Natuurlijk gaat niet iedereen in Nederland deze app downloaden, maar ik hoop dat veel mensen het wel gaan doen. We hopen dat voor september de app beschikbaar is."