Einde voor drukkerij AGI van de Steeg in Enschede: 95 werknemers op straat

Directeur Hermen Nassette bevestigt de berichtgeving. "Maar het is een voorgenomen besluit dat nu nog bij de ondernemingsraad ligt", benadrukt hij. "We hebben heel veel last gehad van de Brexit. Van onze omzet van zestien miljoen euro haalden we de helft uit Groot-Brittannië."

Eind vorig jaar zette een Brits bedrijf de samenwerking stop met AGI. "Dat zorgde voor een omzetverlies van vier miljoen euro. Corona komt daar nu overheen", zegt Nassette. Hij noemt de ontslaggolf ‘verschrikkelijk’. "Sommige mensen werken al veertig jaar bij dit bedrijf."

89 jaar historie

AGI van de Steeg werd in 1931 opgericht en maakte in de decennia daarna furore met het ontwerpen en drukken van lp-hoezen en later cd-hoezen. De drukker werkte voor mediagiganten als Sony, Universal Music en Warner. Met de komst van digitale muziekdragers, zoals mp3-spelers en later streamingsdiensten als iTunes en Spotify, daalde ook de omzet van de Enschedese drukker. Bij een reorganisatie in 2011 kwamen tientallen medewerkers op straat te staan.

Toch leek AGI de afgelopen jaren de wind weer mee te hebben. Het Enschedese bedrijf stortte zich op de verkoop van elektronicaverpakkingen, waarin geen plastic is verwerkt. Ook bleef de drukker 'luxe' cd- en lp-verpakkingen maken. Vorig jaar werd er nog een nieuwe drukpers van ruim drie miljoen euro in gebruik genomen.



Harde klappen

Met dit massa-ontslag krijgt de productiesector in Overijssel opnieuw harde klappen. In maart werd bekend dat bij bandenfabrikant Apollo Vredestein in Enschede ruim zevenhonderd banen verdwijnen. Vorige week maakte metaalbedrijf Eaton in Hengelo bekend driehonderd mensen op straat te zetten en ook bij vleesverwerker Offerman in Almelo en Borculo verdwijnen de komende tijd zeker twintig banen.

