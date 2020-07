Justitie: vader uit Nieuwleusen heeft zijn baby omgebracht

Een man uit Nieuwleusen wordt ervan verdacht zijn vier maanden jonge baby te hebben omgebracht. Dat werd vandaag duidelijk bij een eerste openbare rechtszitting tegen de 39-jarige man. Het kindje overleed in maart, nadat de vader volgens justitie enorm geweld op de baby had uitgeoefend. De zaak bleef tot nu toe buiten de publiciteit.

Het is volgens het Openbaar Ministerie (OM) compleet misgegaan in het huis van de ouders aan het Plevierplein. Meerdere malen zou de vader zijn baby hebben mishandeld. Zo werd het kindje door hem geslagen en geschopt, zegt justitie, "onder meer tegen het hoofdje". Maar ook is de baby met het hoofdje tegen de grond geslagen en heen en weer geschud. "Al die tijd heeft hij nagelaten om verzorging in te roepen", zegt het OM.

Moeder ook verdacht

Ook de moeder van de baby wordt verdacht betrokken te zijn bij de dood van het kindje. Zij zit niet vast.

De verdachten houden er zelf een andere lezing op na, zegt advocaat Yilidirim van de verdachte vader. "De moeder is op de overloop gestruikeld met het kindje in haar armen. Ze is er bovenop gevallen en is nogal zwaarlijvig." Eenmaal in het ziekenhuis zouden artsen ook oudere verwondingen hebben gezien. "De ouders weten niet hoe die daar zijn gekomen."

In Nieuwleusen gonsde het al een poosje van de geruchten rondom het gezin, maar niemand leek te weten hoe het zat. Een ander kind van het stel is volgens advocaat Yildirim bij oma ondergebracht. "Het is één groot drama."

Psyche

Het definitieve sectierapport naar de doodsoorzaak van de baby is nog niet helemaal afgerond. De psyche van de verdachte zal de komende tijd worden onderzocht. "Mijn cliënt zal daar aan meewerken", zegt de raadsman van de vader.

De verdachte vader en zijn advocaat waren vandaag niet aanwezig in de rechtszaal.

In oktober is er een volgende zitting.