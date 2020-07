Keepster nationale ploeg Nieuw-Zeeland naar Het Ravijn

Het Ravijn heeft zich versterkt met de Nieuw-Zeelandse Jessica Milicich. De 25-jarige keepster is aanvoerder van de nationale ploeg en gaat het waterpolo in Nijverdal combineren met de voorbereidingen van Nieuw-Zeeland op het olympisch kwalificatietoernooi, dat in januari in Italië wordt gehouden.

"Met Jessica in onze selectie hebben we een mooie mix van ervaring en jonge krachten in de ploeg", weet hoofdtrainer Wicher Diallo. "Met haar hebben we een goede sluitpost, die met haar internationale ervaring onze jonge keepsters veel kan bijbrengen."

Afgestudeerd

Milicich heeft tot op heden alleen gespeeld bij clubs in haar vaderland, waar ze ook studeerde. Nu ze is afgestudeerd wilde Milicich haar sportieve carrière graag in Europa voortzetten. "Het is een mooie uitdaging om aan de andere kant van de oceaan waterpolo te gaan spelen. Ik kijk ernaar uit om met Het Ravijn uit te komen in één van de sterkste competities ter wereld. Nederland heeft traditioneel goede schutters, dus ik ben benieuwd hoe ik mijn spel kan ontwikkelen in een nieuwe omgeving", aldus de doelvrouw.

Cruciaal

Het moet de opmaat vormen naar een optreden op de Spelen in Japan. Milicich:"Met Nieuw-Zeeland hoop ik me te plaatsen voor de Olympische Spelen, dus de komende tijd wordt cruciaal. Het Ravijn biedt me een geweldig programma, dus ik heb er alle vertrouwen in dat ik het beste in mezelf naar boven kan halen."