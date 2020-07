Deze week in Onder de Loep

En verder in de uitzending:



Deventer – Fiets met fietstassen met inhoud gestolen

UPDATE: Omdat de verdachte zich nog niet heeft gemeld, tonen we de beelden nu ongeblurd.

Een man neemt op donderdagavond 16 april een damesfiets weg vanaf de Walstraat. In de fietstas ligt een jas en een bankpas. Even later wordt er met de bankpas gepind bij een tweetal supermarkten in de buurt.

Wij roepen de man op beeld om zich bij de politie te melden.

Herkent u deze man? We spreken u graag!

Deventer – Wie kent de man die gebruikmaakt van gestolen pinpas?

Begin mei komt een bejaarde vrouw tot de ontdekking dat haar bankpas weg is. Ze meldt dit bij de bank en laat de pas blokkeren. Helaas te laat, er is in tussentijd op meerdere momenten een bedrag van haar rekening gehaald. Van de pintransacties zijn beelden.

Wie kent de persoon op de beelden?

Almelo – Wie kent deze brillendief?

Een onbekende man pakte op dinsdag 26 mei rond 12:30 uur bij een optiekzaak aan de Koornmarkt een tweetal kostbare Rayban brillen van het rek. Op beeld is te zien dat hij de brillen in zijn tas stopt en vervolgens de winkel verlaat zonder te betalen.

Wie kent de man op beeld?

Reutum – Politie op zoek naar insluiper café Reutum

Op 27 mei komt rond 16:45 uur een onbekende vrouw een café aan de Ootmarsumseweg binnen. Ze bekijkt verschillende ruimtes, waaronder een kamer achter de bar. Bovendien onderzoekt ze de kassalade. Als ze het pand weer verlaten heeft, blijkt er een bankpas weg te zijn.

Wie kent de vrouw op beeld?

opsporingscommunicatie.oost-nederland@politie.nl

Goor – Wie is schuldig aan inbraak in winkel?

In de nacht van dinsdag 2 juni op woensdag 3 juni krijgt een winkel in Goor ongewenst bezoek. Drie mannen weten het pand binnen te komen. Ze gaan er met een aantal goederen vandoor.

Wie kent de personen op beeld?

Hengelo – Telefoon van bar gestolen, wie kent de man op beeld?

De mobiele telefoon van de eigenaar van een grillroom aan de Nieuwstraat wordt op dinsdag 16 juni gestolen. Op beeld is te zien dat een man de telefoon die op de bar ligt bedekt met een stuk papier en even later verlaat hij het pand. Als de man weg is, blijkt de telefoon ook weg te zijn.

Herkent u de man op beeld? We spreken u graag!

Hengelo – Jonge Hengeloër mishandeld, wie kent de dader?

In de nacht van zaterdag 4 juli is een jongeman uit Hengelo mishandeld. Rond 04:00 uur was hij op weg naar huis. Met zijn vrienden besloten ze even op het pleintje naast de Lambertuskerk te stoppen. Op dat moment kwam er een groep jongens aan vanuit de richting van Thiemsbrug. Bij het passeren werd het slachtoffer door een van de jongens geraakt. Er ontstond een woordenwisseling waarna het slachtoffer in zijn gezicht werd geslagen. Het slachtoffer raakte even buiten kennis en er braken een paar stukken van zijn tanden af. Van de dader is een signalement bekend:

* jongen van 16/17 jaar oud

* licht getinte uiterlijk

* lengte circa 1.75 meter

* slank postuur met opvallend dunnen benen

* donker haar, kort geschoren

* droeg een donker petje, met aan de voorkant een afbeelding van een blad en letters

* droeg een blauwe spijkerbroek met gaten/scheuren

Wie kent de man van het signalement?

Deventer – Van wie zijn deze ringen?

We zijn op zoek naar de eigenaar van een drietal ringen. Omdat ze ongeveer dezelfde maat zijn, is het aannemelijk dat ze alle drie van dezelfde eigenaar zijn.

Van wie zijn deze ringen? Wie weet waar en wanneer ze gestolen zijn?

