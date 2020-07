Primeur: honderd Europese rivierkreeften uitgezet in het Vechtdal

Daar probeert onderzoeker Fabrice Ottburg van de Wageningen Universiteit, samen met Landschap Overijssel, verandering in te brengen. Hij fokt de Europese rivierkreeften om ze vervolgens uit te zetten.

Dat gebeurt volgens hem voor het eerst in Nederland. Samen met Mark Zekhuis van Landschap Overijssel laat hij de dieren vrij.

Primeur voor het Vechtdal

"Twee jaar geleden is Landschap Overijssel begonnen om van dit zandgat een heel mooi ven te maken. Ik kreeg contact over de Europese rivierkreeft en er werden geïsoleerde plekken gezocht. Daar is deze plek een erg goede locatie voor. Het is geïsoleerd water en de kans is nihil dat hier de exotische kreeften komen", zegt Zekhuis.

Door die exotische kreeften is de Europese rivierkreeft verdwenen. "Hij heeft erg veel last gehad van kanalisatie, het recht trekken van rivieren. Gelijktijdig kwam de gevlekte Amerikaanse rivierkreeft in de Nederlandse natuur. Die is drager van de kreeftenpest en daar is onze eigen rivierkreeft erg gevoelig voor. Die legt het loodje", aldus Ottburg.

Uitzetten op meerdere plekken

Het is de bedoeling dat er meer rivierkreeften uitgezet worden. "We willen de kreeften uitzetten op tien verschillende geïsoleerde plekken. En uiteindelijk is het de bedoeling om ze terug te zetten in meerdere stroomgebieden, in hun eigen natuurlijke habitat.", zegt Ottburg.