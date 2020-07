Hoe een orgel uit Scheveningen op Marktplaats via Rijssen naar Canada gaat

In Rijssen krijgt orgelbouwer Boogaard bijna gelijktijdig een vraag van een kerkgemeenschap uit het plaatsje Fort MacLeod in Canada. Hier is een van oorsprong Nederlandse kerkgemeenschap gevestigd. De jonge generatie heeft een nieuwe kerk gebouwd en zoekt een origineel pijporgel.

En zo komt The Netherlands Reformed Congregation Church in Fort Macleod in Canada in Rijssen uit. Marthijn Slooijer van de firma ging op zoek naar een tweedehands orgel en kwam uit op Marktplaats en zag daar het orgel van de oud-Scheveningse kerk te koop staan.

Kwaliteit

"Het orgel hebben wij in maart vorig jaar daar gedemonteerd en naar Rijssen vervoerd. Het orgel werd in 1938 gebouwd door de firma Valckx & Van Kouteren. Echte vooroorlogse kwaliteit", zegt Slooijer.

"Het geluid was nog goed, maar we hebben het orgel wel gerestaureerd. Zo zijn de drie balgen voorzien van nieuw schapenleer. We hebben ook nieuwe technische foefjes toegepast. En als kers op de taart is er een geheel nieuwe digitale speeltafel vervaardigd", zegt een trotse Slooijer.

Vervoer per schip

Deze dagen wordt het complete orgel, dat minstens zo groot is als een garagebox, gedemonteerd en in dozen verpakt. "De dozen gaan in een speciaal geconditioneerde container en dan per schip naar Canada. Over vier tot vijf weken vliegen wij er achteraan om het orgel ter plaatse te monteren", zegt Slooijer.

Voor Slooijer en zijn collega's is het de eerste keer dat ze zo ver over de plas een klus hebben. "Ik laat mij verrassen, ik ben nooit in Canada geweest", besluit Slooijer.