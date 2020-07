Hengelose kinderen geven coronatips aan premier Rutte

"Wees voorzichtig voor het virus, maar denk ook aan wat goed is voor de mensen" en "zorg voor meer inspraak voor jongeren". Via de campagne Baas-boven-Baas gaven zo'n 160 Hengelose jongeren hun mening en tips over de coronasamenleving. De gemeente startte het initiatief na een oproep van premier Rutte aan alle kinderen en jongeren om mee te denken over hoe de samenleving er in en na coronatijd uit moet zien.

Burgemeester Sander Schelberg is erg tevreden met de reacties. "We hebben jongeren tot circa veertien jaar naar hun ervaring en mening over corona gevraagd. Jongeren hebben een heldere en frisse kijk op zaken en daar kunnen wij als bestuurders ons voordeel mee doen."

Film

Een camerateam is de afgelopen weken op pad gegaan om jongeren op straat te vragen naar hun meningen en tips. Zo zijn ze onder meer geweest op het trainingscomplex van FC Twente, bij poppodium Metropool, in de binnenstad en op de skatebaan. Dat heeft geleid tot een vijf minuten durende video die inmiddels door burgemeester Schelberg naar premier Rutte is gestuurd.

"Ik hoop dat we een reactie terug krijgen van de premier," aldus Schelberg.

Mening via app

Daarnaast is er een zogeheten swipe-app ontwikkeld waarin alle kinderen van Hengelo van 29 juni tot en met 5 juli heel gemakkelijk hun mening en ervaring konden delen. Ook deze uitkomsten zijn in de film verwerkt.

Wat opvalt in de film is dat de kinderen en jongeren erg positief zijn over het handelen van premier Rutte. Ook zijn de gevraagde jongeren in de video nog niet klaar met de anderhalvemetermaatregel. In de video waarschuwen jongeren zelfs dat niet alles te snel weer open moet, omdat het coronavirus nog niet is verdwenen en ook kinderen dat kunnen overdragen.

Ontbijt

Op 4 september houdt burgemeester Schelburg een Baas-boven-Baas-ontbijt in de stadhuishal van Hengelo, om de kinderen die mee hebben gewerkt aan de rapportage te bedanken en om ze te vertellen wat er met hun inbreng is gebeurd.

"Ook wil ik ze vragen of ze nog tips voor me hebben voor een volgende Baas-boven-Baas", aldus de burgemeester. "Want deze campagne smaakt wat mij betreft naar meer."