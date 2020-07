Losser wil winkelgebied aantrekkelijker maken

Een deel het Martinusplein in Losser (Foto: RTV Oost / Jaap Even)

Het Martinusplein in Losser moet een horecaplein worden. Die geluiden dateren uit 2004. Nu, zestien jaar later, is de visie veranderd en komen er woningen, commerciële dienstverlening en (dag)horeca.

Dat staat in de detailshandelsvisie, waarmee het college van burgemeester en wethouders van Losser heeft ingestemd. "Wat betreft het Martinusplein zijn sinds 2004 geen structurele ontwikkelingen tot stand gekomen die het transformeren tot een echt horecaplein. Dus gaan we het anders doen", zegt wethouder Harry Nijhuis.

'Bedrijven lokken'

Volgens de wethouder doet Losser het redelijk goed op het gebied van het winkelaanbod. "Toch hebben we een half miljoen euro beschikbaar gesteld om bijvoorbeeld bedrijven van buiten het kernwinkelgebied te lokken om daar naartoe te verhuizen. Ook kunnen ondernemers die er al gevestigd zijn aanspraak maken op een bijdrage als ze bijvoorbeeld hun geven willen renoveren."

De Jumbo aan de Brink in Losser heeft aangegeven graag te willen verhuizen naar de Gronausestraat, omdat het op de huidige plek te krap zou zijn. Nijhuis is daar niet blij mee. "Supermarkten zijn enorm belangrijk voor een kernwinkelgebied. We moeten dus met de Jumbo in gesprek om te kijken of ze extra meters zouden kunnen krijgen op de plek waar ze nu zitten. Voor de Gronausestraat krijgen ze geen toestemming"

Draagvlak onder druk

De gemeente Losser constateert in de detailhandelsvisie dat vanwege trends – zoals internetwinkelen, krimp en (structureel) overaanbod – het draagvlak voor winkels in Losser de komende jaren onder druk staat. Er wordt verwacht dat de behoefte naar fysieke winkelruimte verder afneemt, bovenop de huidige leegstand. Daarom is het belangrijk dat winkels van buiten het winkelgebied daar naartoe verhuizen.

Het voorstel wordt aangeboden aan de gemeenteraad van Losser, die zich er in augustus over buigt.