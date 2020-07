Man die brand stichtte in GGZ-instelling in Almelo wil zelf tbs

Een 41-jarige man uit Almelo, die in oktober vorig jaar zijn kamer bij zorginstelling Dimence in Almelo in brand stak, wil tbs met dwangverpleging. Hij kreeg de officier van justitie aan zijn zijde, die verzocht de rechtbank om de gevraagde tbs op te leggen.

De brand aan de Haven-Noordzijde in Almelo veroorzaakte forse rookontwikkeling en was levensgevaarlijk voor andere patiënten. Een medewerkster moest op haar hurken de kamer van de man binnen om hem eruit te krijgen.



"Ik wilde dood", zei de 41-jarige tegen de rechtbank in Almelo. "Het kon me niet schelen of anderen gevaar liepen, ik wilde dood of de bak in. Nou, dat laatste is gelukt." De man was na een zelfmoordpoging opgenomen op de crisisafdeling van de instelling.

Agressie

De man kampt al sinds zijn vroege jeugd met agressieproblemen. Hij kwam daardoor al vaak in aanraking met politie en justitie. "Ik heb verschrikkelijke dingen gedaan. Ik heb mensen verschrikkelijk mishandeld", aldus de Almeloër. "En in al die tijd heeft nog niemand mij kunnen helpen."



Door al dat geweld is zijn leven ondragelijk geworden, vertelde de Almeloër. Hij zette voor zijn laatste opname zelfs een procedure op om euthanasie toe te kunnen passen. Door de laatste crisisopname kon dat niet doorgaan.

Tbs

Wat er ook gaat gebeuren, terug naar een GGZ-instelling wil de man niet. Het is daar veel te onrustig voor hem. De Almeloër denkt dat hij uiteindelijk het best op zijn plek is in een tbs-instelling. "Misschien komt er dan nog wat inzicht bij mij."



De rechter doet over twee weken uitspraak.