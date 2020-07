Directrice zorgbureau weet niet meer waarom ze privé 1,3 miljoen euro van bedrijfsrekening opnam

Rond het bankroet van de Almelose zorgaanbieder doen zich een aantal opvallende details voor. RTV Oost meldde eerder al dat de boekhouder spoorloos is verdwenen, waarbij hij om onverklaarbare reden de boekhouding van het bedrijf had meegenomen.

De zaak kwam aan het rollen nadat de politie in november vorig jaar in het kader van de week van de ondermijning een inval deed bij de zorgaanbieder.

Geld opgenomen

Begin juni is de zorgdirectrice voor de rechtbank Almelo gehoord over het faillissement. Daarbij verklaarde zij dat ze van 2014 tot 2019 in totaal 1,3 miljoen euro van haar bedrijfsrekening naar haar privérekening heeft overgeboekt. Waarom ze dat heeft gedaan, wist ze niet meer.



"De bestuurder verklaarde dat zij het allemaal niet meer weet en dat de boekhouder is vertrokken", schrijft curator Eddy Kolkman in zijn vandaag gepubliceerde faillissementsverslag. Wel voegde de directrice eraan toe dat ze vanaf haar privérekening een aantal zakelijke kosten heeft betaald.

Onbehoorlijk bestuur

De curator komt na onderzoek tot de conclusie dat er sprake is van onbehoorlijk bestuur. De directrice persoonlijk aansprakelijk stellen voor de schade heeft echter weinig zin, omdat ze ook al privé failliet is verklaard, zo meldt hij in zijn verslag. Eerder liet de curator weten dat die schulden in de tonnen lopen.

Aangifte

Wel overweegt de curator strafrechtelijke aangifte tegen de zorgdirectrice. Actueel Zorg Twente was een eenmanszaak, gespecialiseerd in thuiszorg. Het bureau telde zestien medewerkers. De in totaal 45 cliënten waren al voor het faillissement ondergebracht bij andere zorgaanbieders.