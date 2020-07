Weldoeners bieden Almeloos gezin dat dakloos dreigt te worden woonruimte aan

Twee inwoners van Overijssel hebben zich bij de redactie van RTV Oost gemeld met een mogelijke oplossing voor het Almelose gezin dat per 1 augustus dakloos dreigt te worden. De weldoeners bieden onafhankelijk van elkaar woonruimte aan. Het gaat om huizen in Beuningen en Ommen, die volgens hen beschikbaar zijn én voldoende ruimte bieden voor het hele gezin.

Vader Marco van Huizen is onder de indruk van de reacties: "Ik vind het gigantisch mooi dat mensen die wij helemaal niet kennen met ons meedenken." Helaas liggen Beuningen en Ommen te ver weg. "Drie van onze kinderen hebben intensieve begeleiding nodig. Die krijgen ze nu. Dat loopt allemaal goed. Daarom kijken we vooral naar huizen in Almelo of woningen in de buurt van de stad.”

Inzamelacties

Het bericht dat RTV Oost gisteren over de dreigende uitzetting van zijn gezin publiceerde, brengt volgens hem veel teweeg. "We hebben het gedeeld via Facebook. Daar wordt heel erg veel op gereageerd. Er zijn zelfs mensen die een inzamelactie willen beginnen, zodat wij in staat zijn om een eigen huis te kopen."

Tot nu toe houden Marco en zijn partner Sabrina de boot een beetje af. "Vorige week kregen we bericht van de gemeente. Ze zijn bezig met tijdelijke woonruimte. Als het goed is vinden er onderhandelingen plaats over een huis net buiten Almelo. Hopelijk komt daar snel meer duidelijkheid over en gooit de vakantieperiode geen roet in het eten."

Sabrina is zo gestrest dat ze bijna niet meer gelooft in een goede afloop. De datum van 1 augustus nadert met rasse schreden. Marco blijft erbij dat de zoektocht naar een andere woning stukloopt op bureaucratie.