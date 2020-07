Rijssenaar zit langer vast voor diverse brandstichtingen, inbraken en beschietingen

De politie heeft vorige maand een 28-jarige man uit Rijssen aangehouden die wordt verdacht van diverse brandstichtingen, inbraken, diefstallen en beschietingen in Rijssen. Hij blijft hiervoor in ieder geval nog negentig dagen vastzitten.

De incidenten vonden plaats tussen augustus 2017 en juni van dit jaar. Het voorarrest werd gisteren voor de tweede keer verlengd met negentig dagen. Een 28-jarige verdachte uit Enschede was ook aangehouden, maar hij is inmiddels weer vrij. Hij is nog wel verdachte in de zaak.

Beschietingen, inbraken en brandstichting

De twee worden verdacht van betrokkenheid bij het beschieten van twee woningen aan de Vincent van Goghstraat en een woning aan de Enterstraat. Daarnaast gaat het om meerdere inbraken in recreatiewoningen en schuren in de omgeving van Rijssen, en het vervolgens in brand steken van die bouwwerken. Ook gaat het om het in brand steken van meerdere auto’s in Rijssen.