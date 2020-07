Twentse horeca wordt strenger gecontroleerd op naleven coronaregels

Een aantal horecazaken in Twente leeft de coronaregels slecht na, ook na meermaals waarschuwen. Er wordt, in samenwerking met de politie en boa's, nu strenger opgetreden tegen die horecazaken. "We kunnen het niet af blijven doen met alleen een waarschuwing", zegt Arjen Gerritsen, plaatsvervangend voorzitter van de Veiligheidsregio Twente en burgemeester van Almelo.

Ook bezoekers van een Twentse horecazaak kunnen op de bon geslingerd worden: zo'n bekeuring loopt met 390 euro flink in de papieren. "Er is nog steeds corona. Kijk nou toch uit en houd je gewoon aan de regels", benadrukt Gerritsen.

Kijk nou toch uit en houd je gewoon aan de regels Arjen Gerritsen

33 positieve testen

"Corona is nog steeds onder ons", zegt de plaatsvervangend voorzitter. Dat bleek afgelopen maandag, toen zes UT-studenten positief getest werden op het virus. "Ook een aantal mensen die met hen in contact zijn geweest, zitten in isolatie", vertelt Gerritsen.

Bij de drie teststraten van de GGD in Twente zijn tot nu toe 33 mensen positief getest op covid-19. In totaal zijn, sinds het open gaan van de teststraten begin juni, 8827 mensen getest op het virus. 8300 van hen waren afkomstig uit Twente.

De GGD heeft testlocaties in Enschede, Goor en Almelo.

Boerenprotesten

De Veiligheidsregio IJsselland ging vandaag in gesprek met protesterende boeren. In Twente voelen ze daar niet wat voor. "De Veiligheidsregio gaat over de corona-uitbraak, niet over de boerenprotesten. Dat is een aangelegenheid van een burgemeester, zo is het wettelijk ook geregeld", aldus Gerritsen.