Indelingen bekend: SVI, Dalfsen en Lemelerveld komend seizoen weer in Oost, OZC naar Noord

Opvallend is dat enkele clubs veranderen van regio. Het Zwolse SVI speelt komend seizoen in de 1e klasse D Oost, vorig jaar speelde het nog in Noord. In de 3e klasse maakt OZC de omgekeerde stap en gaat het spelen in de 3e klasse D Noord. Op zondag gaat Dalfsen in de 1e klasse van Noord naar Oost en voor Lemelerveld geldt hetzelfde in de 2e klasse. Verder zijn er slechts enkele clubs die van niveau zijn veranderd. Door de coronacrisis werd het seizoen voortijdig gestopt en kwam er geen promotie en degradatie. Door het stoppen of overstappen van speeldag kwamen er toch enkele plekken vrij.

