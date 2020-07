Politie in kogelwerende vesten naar vechtpartij in Deventer, meerdere aanhoudingen

De politie is met acht auto's aanwezig om de rust in de straat terug te laten keren. Volgens buurtbewoners, die massaal naar buiten zijn gekomen, zou het om een langslepende ruzie tussen twee families gaan. De twee partijen hadden volgens ooggetuigen stokken en stalen pijpen bij zich.

Getrokken wapens

Agenten dragen kogelwerende vesten, het is niet bekend of er daadwerkelijk geschoten is. Wel zou iemand een vuurwapen of iets wat daarop lijkt hebben laten zien. Buurtbewoners hebben het ook over een honkbalknuppel. De politie kan dat nog niet bevestigen.

Een paar straten verderop hebben agenten met getrokken wapens een bestuurder uit zijn busje gehaald. De man is aangehouden. Waar hij van verdacht wordt, is niet bekend. Hoeveel personen er zijn aangehouden, is wil de politie ter plaatse nog niet vertellen.

Auto en voordeur gesloopt

Ook staat er aan de Tabakswal een auto met een fors gehavende voorruit en een ingeslagen zijraam half op de weg geparkeerd. Bij een van de woningen zijn de ramen van de voordeur ingeslagen.

Vanmiddag zou het in diezelfde straat ook al tot een confrontatie zijn gekomen, volgens getuigen ging het om dezelfde partijen als vanavond. Meerdere personen gingen toen met elkaar op de vuist.

De ramen van de voordeur zijn aan diggelen (Foto: RTV Oost)