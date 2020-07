Politicus Harry de Olde wint rechtszaak over zijn uitspraken in de media: 'Maar blijft klap in gezicht'

Politicus Harry de Olde van Partij Vrij Almelo (PVA) heeft de rechtszaak tegen hem gewonnen die was aangespannen door Taveerne 't Wetshuys in Almelo. De eigenaren van het café-restaurant verweten De Olde dat hij hun terrasoverkapping illegaal noemde.

De Olde is blij met de uitspraak: "Alhoewel het wel een klap in het gezicht is hoor, zo'n rechtszaak. Ik ben een gekozen politicus en dan moet je vrij kunnen zeggen wat je wil en je moet toch kritisch kunnen zijn."

Volgens de eigenaren van 't Wetshuys heeft De Olde ten onrechte de naam van hun zaak in een negatief daglicht gezet op landelijke radio en televisie. Hij zou gezegd hebben dat de overkapping door vriendjespolitiek verkregen is en dus illegaal is, zowel op Radio 1 als in het tv-programma Opstandelingen van BNNVARA.

Slepende zaak

Rond de overkapping van 't Wetshuys is al jaren veel te doen. Eerder was het terras op een verhoging afgeschermd met parasols, vanaf 2016 kwam er een permanente overkapping. Daaraan vooraf is een lange weg van vergunningen aanvragen en overleg met de gemeente geweest, maar alles is volgens eigenaar Jan Torny en uitbaatster Xandrine van Woudenbergh volgens de wet verlopen.

Van Woudenbergh had deze uitspraak niet verwacht: "Er wordt al zo vaak gezegd dat onze vergunningen door vriendjespolitiek zijn verkregen en dat is gewoon niet zo. De uitspraken van De Olde waren voor ons de druppel en we wilden laten zien dat we er klaar mee waren."

Volgens Van Woudenbergh heeft het niet van zich afbijten in het verleden er nu voor gezorgd dat de rechtbank niet met hen meeging: "Omdat wij bij eerdere artikelen in de media nooit rectificaties hebben geëist en altijd de dialoog met mensen zelf zijn aangegaan. Misschien hadden we dus bij eerdere beschuldigingen harder moeten zijn."

Sportief verliezer

Van Woudenbergh toont zich een sportief verliezer: "We feliciteren Harry de Olde en ik wil benadrukken dat we niks tegen hem als persoon hebben. Hij was gewoon de zoveelste die onwaarheden over ons vertelt en wij vinden dat niet kunnen."

De Olde zelf vindt dat hij helemaal niet te ver is gegaan: "Wat heb ik nou verkeerd gezegd, ik heb heel vaak het radiofragment waar ze het over hebben teruggeluisterd, maar ik zeg niks over illegale bouw. Sterker nog, ik heb nog veel te weinig gezegd over hoe het hier echt in Almelo gaat."

Niet alleen Torny en Van Woudenbergh zijn boos op De Olde, ook zijn collega-raadsleden vinden dat hij de gemeente Almelo in diskrediet heeft gebracht. Het raadslid heeft geen spijt dat hij aan het tv-programma Opstandelingen en een radio-interview heeft meegewerkt, maar alle berichten die na de uitzending verschenen in de media en op internet lieten hem niet onberoerd. Hij werd bijvoorbeeld gelinkt aan extreem-rechts.