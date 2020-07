'Sterke as Deventer-Zwolle is grote sprong voorwaarts voor Overijssel'

De hanzesteden Deventer en Zwolle moeten veel meer en beter gaan samenwerken. Voor de twee eeuwige rivalen liggen er op het gebied van economie, toerisme, onderwijs, cultuur, woningbouw en duurzaamheid grote kansen om naast Twente uit te groeien tot een tweede sterke regio in Overijssel. "Het is tijd voor actie, maar bestuurders zijn bange hazen", zegt Hein te Riele, voormalig VVV-directeur en evenementenmanager in Deventer.

Te Riele is een groot voorvechter van een nieuwe, nauwe stedenband tussen Deventer en Zwolle. Die boodschap verkondigde hij recent bij zijn afscheid als VVV-baas en benadrukt hij nu opnieuw. "Zwolle en Deventer zijn elkaars natuurlijke medestanders en natuurlijke tegenstanders, een betere basis voor samenwerking kun je niet hebben. Op veel gebieden hebben we hetzelfde DNA en dan is een samenwerking tussen Deventer en Zwolle veel logischer dan de samenwerking van Deventer met Apeldoorn in de Regio Stedendriehoek. Dat is een bestuurlijk gedrocht."

Meer power

Te Riele krijgt inmiddels volop steun uit diverse sectoren in de Zwolse en Deventer samenleving. Mieke Conijn bijvoorbeeld, directeur van het Deventer Kunstenlab en organisator van de kunstmanifestatie IJsselbiënnale. "Er gebeurt al veel op cultureel gebied, maar het zou heel waardevol zijn om de samenwerking meer uit te bouwen en meer power te geven." En de Zwolse stadsomroeper en ondernemer Peter Vader is ook enthousiast. "Ik denk dat we elkaar enorm kunnen versterken. Een samenwerking tussen de prachtige festivals die beide steden hebben bijvoorbeeld."

De Deventer aanjager Hein te Riele ziet ook grote kansen. "Ons mooiste museum De Fundatie staat in Zwolle. Het nieuwe Deventer museum voor moderne kunst Eicas heeft pas echt kans als het gaat samenwerken met bijvoorbeeld De Fundatie. Op culinair gebied kan Deventer heel veel van Zwolle leren. En wat zou er beter zijn dan een goede samenwerking op het gebied van onderwijs tussen Windesheim en Saxion? En Zwolle profileert zich als IT-stad, maar de grootste ontwikkeling op IT-gebied vindt momenteel bij Topicus in Deventer plaats. Moet je dat op één plek houden?"

Bange hazen

Volgens Te Riele is het tijd voor actie. "Dat moet uit beide steden komen uit, uit de bevolking zelf. Maar de bestuurders moeten het ook oppakken. De provincie en de gemeenten. Bestuurders moeten voorbij hun eigen grenzen gaan denken. Maar het is een uitstervende wildsoort, het zijn bange hazen, die moeten nu flink aan de bak. Jongens wordt wakker, open je ogen en grijp die kans. Een sterke as Deventer - Zwolle is voor Overijssel een grote, fantastische sprong voorwaarts."

Voor de provincie Overijssel is volgens Te Riele een stimulerende rol weggelegd. "Ik denk dat de provincie heel blij moet zijn dat er straks twee enorm sterke regio's zijn. Aan de ene kant de IJsselvallei aan de andere kant Twente. " Gedeputeerde Eddy van Hijum van de provincie Overijssel reageerde eerder via Twitter positief op de liefdesverklaring van Deventenaar Te Riele aan Zwolle. "Een mooi en betekenisvol statement", was zijn boodschap. Maar verder wil Van Hijum niet reageren op de kansen voor intensievere samenwerkingsplannen tussen beide IJsselsteden.

Fantastische bejaardenoorden

Hein te Riele, tenslotte: "Het gaat goed in Deventer en in Zwolle, inderdaad. Maar je moet werken aan de toekomst, voor de nieuwe, jonge generatie. Bij het gebied Zwolle-Deventer moet ook veel meer gedacht worden aan één woon-werkregio. Werken in Zwolle, wonen in Deventer en andersom. En het biedt ook veel mogelijkheden voor het tussenliggende gebied: Olst-Wijhe en Raalte. Het grote gevaar is dat we nu achterover gaan leunen. Doen we dat, dan zijn Zwolle en Deventer straks twee fantastisch geoutilleerde bejaardenoorden. Dat moet je niet willen."